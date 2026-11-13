Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Görkem Yeltan ve eşi Evren Ergeç, aile bağlarını resmiyete dökmek için yargı yoluna gitti. Yıllardır bakım ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendikleri amcalarının kızları için harekete geçen çift, mahkemeye dilekçe sundu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Milliyet'te yer alan habere göre, yıllardır iki kardeşin bakım ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini belirten çift, aralarında ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunduğunu ifade ederek, İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Dilekçede, çiftin vefatlarının ardından telif haklarının yönetiminin Derin ve Alin'in birinci derece yakın sıfatıyla hak sahibi olmasını istedikleri kaydedildi.

Yeltan Kardeşler ise çift tarafından ebeveyn gibi sevildiklerini ve aralarında güçlü bir bağ bulunduğunu ifade ederek, resmi evlatlık ilişkisinin kurulmasını istedi.

Görkem Yeltan