Aralarındaki güçlü bağ resmiyete dökülüyor! Görkem Yeltan dava açtı: Kuzenlerini evlat edinmek istiyor
Oyuncu, yazar ve yönetmen Görkem Yeltan ile eşi Evren Ergeç, amcası Şuayip Yeltan’ın kızları Derin ve Alin’i resmi olarak evlat edinmek amacıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çiftin açtığı davada, telif haklarının yönetimiyle ilgili detaylar da yer aldı.
Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Görkem Yeltan ve eşi Evren Ergeç, aile bağlarını resmiyete dökmek için yargı yoluna gitti. Yıllardır bakım ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendikleri amcalarının kızları için harekete geçen çift, mahkemeye dilekçe sundu.
Milliyet'te yer alan habere göre, yıllardır iki kardeşin bakım ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini belirten çift, aralarında ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunduğunu ifade ederek, İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı.
Dilekçede, çiftin vefatlarının ardından telif haklarının yönetiminin Derin ve Alin'in birinci derece yakın sıfatıyla hak sahibi olmasını istedikleri kaydedildi.
Yeltan Kardeşler ise çift tarafından ebeveyn gibi sevildiklerini ve aralarında güçlü bir bağ bulunduğunu ifade ederek, resmi evlatlık ilişkisinin kurulmasını istedi.