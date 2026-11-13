Ünlü oyuncu Bülent Şakrak , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanat ve magazin gündeminde dikkat çekti.

Bülent Şakrak ve Kadir İnanır.

"BİZİM DE VAR ABİLERİMİZ. HEM DE ÖLÜMSÜZ"

Kadir İnanır ile samimi anlarını içeren fotoğrafları yayımlayan Bülent Şakrak, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Bizim de var abilerimiz. Hem de ÖLÜMSÜZ."