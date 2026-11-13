Bülent Şakrak'tan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'a duygulandıran vefa! O kareleri paylaşıp tek cümleyle anlattı
Oyuncu Bülent Şakrak, Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı. İnanır'a duyduğu sevgi ve saygıyı ifade eden Şakrak'ın bu vefalı paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanat ve magazin gündeminde dikkat çekti.
Türk sinemasının çınarlarından Kadir İnanır ile yan yana geldiği samimi kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Şakrak, usta oyuncuya duyduğu derin vefayı gözler önüne serdi.
"BİZİM DE VAR ABİLERİMİZ. HEM DE ÖLÜMSÜZ"
Kadir İnanır ile samimi anlarını içeren fotoğrafları yayımlayan Bülent Şakrak, paylaşımının altına şu notu düştü:
"Bizim de var abilerimiz. Hem de ÖLÜMSÜZ."
Şakrak'ın usta oyuncuya olan saygısını dile getirdiği bu anlamlı paylaşımın ardından takipçileri, ünlü oyuncunun vefalı duruşuna övgüler ve beğeni yağdırdı.
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