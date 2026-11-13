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Bülent Şakrak'tan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'a duygulandıran vefa! O kareleri paylaşıp tek cümleyle anlattı

Oyuncu Bülent Şakrak, Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı. İnanır'a duyduğu sevgi ve saygıyı ifade eden Şakrak'ın bu vefalı paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Bülent Şakrak'tan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'a duygulandıran vefa! O kareleri paylaşıp tek cümleyle anlattı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanat ve magazin gündeminde dikkat çekti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Türk sinemasının çınarlarından Kadir İnanır ile yan yana geldiği samimi kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Şakrak, usta oyuncuya duyduğu derin vefayı gözler önüne serdi.

Bülent Şakrak ve Kadir İnanır.Bülent Şakrak ve Kadir İnanır.

"BİZİM DE VAR ABİLERİMİZ. HEM DE ÖLÜMSÜZ"

Kadir İnanır ile samimi anlarını içeren fotoğrafları yayımlayan Bülent Şakrak, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Bizim de var abilerimiz. Hem de ÖLÜMSÜZ."

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde 77 yaşında aramızdan ayrıldı.Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde 77 yaşında aramızdan ayrıldı.

Şakrak'ın usta oyuncuya olan saygısını dile getirdiği bu anlamlı paylaşımın ardından takipçileri, ünlü oyuncunun vefalı duruşuna övgüler ve beğeni yağdırdı.

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