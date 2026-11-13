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Aynı etkinlikte yan yana geldiler ama o karelerde yok! Ekin Koç'tan Alp Navruz hamlesi

Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliğine katılan ünlü oyuncu Ekin Koç'un Instagram paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Etkinlikte çekilen bazı karelerde arkasında görülen meslektaşı Alp Navruz'un, Koç'un paylaştığı fotoğraflardan çıkarıldığı fark edildi.

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Aynı etkinlikte yan yana geldiler ama o karelerde yok! Ekin Koç'tan Alp Navruz hamlesi

Muhtemel Aşk dizisinde Kadir karakterini canlandıran Ekin Koç, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamındaki etkinliklerde yer alan isimler arasında bulundu.

Ekin Koç, sosyal medya hesabında COP31 etkinliğinden paylaşımda bulundu.Ekin Koç, sosyal medya hesabında COP31 etkinliğinden paylaşımda bulundu.

Organizasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncunun gönderisi, orijinal etkinlik kareleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan farkla gündeme geldi.

Ekin KoçEkin Koç

PAYLAŞILAN KARELERDEKİ FARK GÖZDEN KAÇMADI

Meryem Uzerli, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerin de katıldığı COP31 etkinliğinde Ekin Koç, COP31 temalı kaplumbağa pelüşüyle objektif karşısına geçti.

Ekin Koç ve Halit Ergenç.Ekin Koç ve Halit Ergenç.

Paylaşımında iklim değişikliğine değinen oyuncu, bu etkinliğin bir parçası olmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Ekin Koç'un fotoğraflardan Alp Navruz'u silmesi dikkatlerden kaçmadı.Ekin Koç'un fotoğraflardan Alp Navruz'u silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ancak organizasyonda çekilen bazı fotoğraflarda Koç'un arkasında yer alan Alp Navruz'un, oyuncunun Instagram gönderisindeki karelerde bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Alp Navruz'un fotoğraflardan çıkarılmasının nedeni ise merak konusu oldu.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan.Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan.

ALP NAVRUZ VE AYÇA AYŞİN TURAN GEÇMİŞİ

Öte yandan Alp Navruz, geçmişte oyuncu Ayça Ayşin Turan ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti. İkilinin yolları 2021 yılında yayınlanan Ada Masalı dizisinde kesişmiş, dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran oyuncuların arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Navruz ve Turan, yaklaşık bir yıl süren ilişkilerini Ekim 2022'de sonlandırmıştı. Ekin Koç ise şimdilerde Ayça Ayşin Turan ile Muhtemelen Aşk dizisinde başrolü paylaşıyor.

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