Ekin Koç ve Halit Ergenç. Paylaşımında iklim değişikliğine değinen oyuncu, bu etkinliğin bir parçası olmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Ekin Koç'un fotoğraflardan Alp Navruz'u silmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak organizasyonda çekilen bazı fotoğraflarda Koç'un arkasında yer alan Alp Navruz'un, oyuncunun Instagram gönderisindeki karelerde bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Alp Navruz'un fotoğraflardan çıkarılmasının nedeni ise merak konusu oldu.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan. ALP NAVRUZ VE AYÇA AYŞİN TURAN GEÇMİŞİ Öte yandan Alp Navruz, geçmişte oyuncu Ayça Ayşin Turan ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti. İkilinin yolları 2021 yılında yayınlanan Ada Masalı dizisinde kesişmiş, dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran oyuncuların arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.