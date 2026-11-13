Cemre Baysel’den aşk itirafı! Emirhan Topçu ile ilişkisini bakın nasıl doğruladı
Ünlü oyuncu Cemre Baysel, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı. İstinye'de görüntülenen Baysel, daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak ilişkisini ilk kez kabul etti.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, önceki akşam İstinye'de bulunan ünlü oyuncu Cemre Baysel, özel hayatına dair merak edilen sorulara yanıt verdi.
Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu ile birlikte olduğu yönündeki haberlerin sorulması üzerine Baysel, aradığı mutluluğu bulduğunu gösteren bir açıklamayla iddialara son noktayı koydu.
ESKİ SÖZLERİNİ HATIRLATARAK YANIT VERDİ
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Cemre Baysel, Emirhan Topçu ile yaşadığı ilişkiye açıklık getirdi. Daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir değerlendirmeyi hatırlatan ünlü oyuncu, "Ben size 'Bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız' demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" ifadelerini kullandı.
EMİRHAN TOPÇU CEPHESİNDE SESSİZLİK SÜRÜYOR
Cemre Baysel'in birlikteliği doğrulayan açıklamalarının ardından gözler Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'ya çevrildi. Topçu söz konusu ilişki hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
GEÇMİŞ İLİŞKİLERİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Cemre Baysel'in özel hayatı daha önce de uzun süre magazin gündemindeki yerini korumuştu. Baysel, Baht Oyunu dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Aytaç Şaşmaz ile 2021 yılından beri devam eden birlikteliğini 2025'in haziran ayında sonlandırmıştı.
Bu ayrılığın ardından yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yeni bir ilişkiye başlayan ünlü oyuncu, birlikteliğinin sona erip ermediğini soran gazetecilere yalnızca 'Bitti' yanıtını vermişti.