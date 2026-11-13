Baysel, Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları doğruladı.

ESKİ SÖZLERİNİ HATIRLATARAK YANIT VERDİ

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Cemre Baysel, Emirhan Topçu ile yaşadığı ilişkiye açıklık getirdi. Daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir değerlendirmeyi hatırlatan ünlü oyuncu, "Ben size 'Bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız' demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" ifadelerini kullandı.