İşte bu yüzden kadınlar evlendikten sonra erkeğini önce bekar erkek arkadaşlarından, sonra da erkek ortamlarından uzaklaştırıyor.

Bu sözleri bir de evinize girip çıkan bir bekarın söylemesi daha da berbattır. Bu noktada iş yine erkekte bitiyor. Bekar arkadaşlarına "Kanka canın hiç çekmiyor mu?" deme cesareti verilmemeli!

EVLİ ÇİFTLER GENELDE EVLİ ÇİFTLERLE TAKILIYOR

Bu durum bazı kadınlar için de geçerli. Elbette erkek ya da kadını tamamen arkadaş ortamından koparmanın dezavantajları da var.

Dışarıdaki hayattan kopmak, eve kapanmak kadın ve erkeğin zamanla yaşam enerjisini azaltabiliyor. Bu yüzden evli çiftler genelde evli çiftlerle takılıyor ve daha az sorun yaşanıyor!