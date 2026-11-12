Yasemin Sakallıoğlu'ndan eşinin arkadaşına sert tepki: "Ortalık şerefsiz dolu"
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşinin bir arkadaşının yaptığı konuşmayı anlatarak sert tepki gösterdi. Evliliklerde sadakat ve arkadaş çevresinin etkisine dikkat çeken Sakallıoğlu'nun sözleri tartışma yarattı. Sosyal medyadan gelen yorumlar da dikkat çekti.
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşinin bir arkadaşı tarafından aldatmaya teşvik edildiğini açıklayarak isyan etti.
Sakallıoğlu'nun evliliklere dışarıdan müdahale edilmesine yönelik sert sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
"DEMEK İSTİYOR Kİ YASEMİN'İ ALDAT"
Günaydın'dan Mevlüt Tezel 12 Kasım 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşinin bir arkadaşının kocasını aldatmaya teşvik ettiğini anlattı:
"Benim eşime bir arkadaşı şey dedi 'Kanka, hiç canın çekmiyor mu lan?' Yani demek istiyor ki Yasemin'i aldat. Ortalık şerefsiz dolu. Evinize geliyorlar, yemeğinizi yiyorlar, sonra sizin eşinizi doldurmaya çalışıyorlar."
"ERKEKLER ARASINDA ÇAPKINLIĞI ERKEKLİK ZANNEDİYORLAR"
Bu yaklaşımın evliliklere zarar verdiğini belirten ünlü komedyen sözlerine şöyle devam etti:
"Bu büyük ahlaksızlık. Çünkü erkekler arasında çapkınlığı erkeklik zannediyorlar. Kendi hayatınıza ne yaparsanız yapın, evlilerin düzenini bozmaya çalışmayın."
"KANKA CANIN HİÇ ÇEKMİYOR MU?"
Bu sözleri bir de evinize girip çıkan bir bekarın söylemesi daha da berbattır. Bu noktada iş yine erkekte bitiyor. Bekar arkadaşlarına "Kanka canın hiç çekmiyor mu?" deme cesareti verilmemeli!
İşte bu yüzden kadınlar evlendikten sonra erkeğini önce bekar erkek arkadaşlarından, sonra da erkek ortamlarından uzaklaştırıyor.
EVLİ ÇİFTLER GENELDE EVLİ ÇİFTLERLE TAKILIYOR
Bu durum bazı kadınlar için de geçerli. Elbette erkek ya da kadını tamamen arkadaş ortamından koparmanın dezavantajları da var.
Dışarıdaki hayattan kopmak, eve kapanmak kadın ve erkeğin zamanla yaşam enerjisini azaltabiliyor. Bu yüzden evli çiftler genelde evli çiftlerle takılıyor ve daha az sorun yaşanıyor!
"FİTNECİ TİPLERDEN HERKES DERTLİ"
Genelleme yapmamak lazım. Sabah programlarında bazen klasik aileler arasında da neler yaşandığını görüp sonra "Hani marjinal bizdik" deniyor! Peki, vatandaş Sakallıoğlu'nun isyanına ne diyor? İşte öne çıkan bazı yorumlar:
- "Yasemin kesinlikle çok haklı. Kadınların düşmanı yine hemcinsleri sanılıyor ama erkeklerin başına ne geliyorsa bu 'kanka' denen tiplerden geliyor."
- "Evliliğe dışarıdan müdahale eden, bekar hayatını dayatmaya çalışan o 'arkadaş' profili her evlilikte var maalesef. Adamın mutlu yuvasını bozmak için resmen gaza getiriyor."
- "Bu 'kanka' kisvesi altında gezen fitneci tiplerden herkes dertli."
- "Bazı çevreler evliliği adeta bir 'kurtlar sofrası' ya da kısıtlayıcı bir alan gibi gösterip erkeği gaza getirmeyi marifet sanıyor. O arkadaş müsveddeleri kendi hayatlarındaki boşluğu başkalarının yuvasını bozarak doldurmaya çalışıyor."
- "Magazin programlarında falan eleştirmişler ama halkın nabzı tam olarak bu. Herkesin etrafında böyle bozguncu bir 'kanka' mutlaka vardır."
- "Dışarıdan bakınca herkes çok masum ama evli çiftlerin arasına nifak sokan o 'gizli düşman' arkadaş profili gerçeği maalesef var."
- "Evlenen adam boş beleş çevresinden de kopacak hem de tamamen!"
PEKİ NE YAPMALI?
Özetle vatandaşın tespitleri böyle. Peki, ne yapmalı? Bence öncelikle "Erkekliğin şanı çapkınlıktır" diyen eziklerden uzak durmak lazım. Bu tipler genelde bekar kalmış ya da evliliği becerememiş kişiler oluyor.
Kendi mutsuzluklarını çevrelerine bulaştırmaya çalışıyorlar. Ve bu durumu sadece erkek açısından ele almamak lazım. Evliliğe nifak sokan 'bozguncu' kadın kankalar da var.