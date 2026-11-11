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Melisa Aslı Pamuk'tan ikinci bebek müjdesi! Belirginleşen karnıyla ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan sevindiren haber geldi. Oğulları Mylan ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, ailelerini büyütmeye hazırlanıyor. Bir etkinlikte objektiflere yansıyan Pamuk'un belirginleşen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.

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Melisa Aslı Pamuk'tan ikinci bebek müjdesi! Belirginleşen karnıyla ortaya çıktı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla da adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, bu kez müjdeli bir haberle magazin gündemine geldi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun ikinci çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.

Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Katıldığı bir etkinlikte objektiflere poz veren Pamuk'un belirginleşen karnı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun etkinlikteki görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Melisa Aslı Pamuk'tan ikinci bebek müjdesi! Belirginleşen karnıyla ortaya çıktı-3

PARİS'TE SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞLERDİ

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, nikâhın ardından bebek beklediklerini duyurarak sevenlerine bir sürpriz daha yapmıştı.

Melisa Aslı Pamuk'tan ikinci bebek müjdesi! Belirginleşen karnıyla ortaya çıktı-4

MUTLULUKLARI İKİYE KATLANDI

Ünlü çift, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu.

Minik Mylan'ın babası Yusuf Yazıcı ile aynı gün dünyaya gelmesi ise mutluluklarını ikiye katlamıştı.

Melisa Aslı Pamuk'tan ikinci bebek müjdesi! Belirginleşen karnıyla ortaya çıktı-5

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Milli futbolcu, oğlunun doğumunu "En güzel doğum günü hediyesi" sözleriyle duyurmuştu.

Melisa Aslı Pamuk da anne olduktan sonraki ilk sosyal medya paylaşımında bebeklerinin adının Mylan Yazıcı olduğunu açıklamıştı.

Melisa Aslı Pamuk'tan ikinci bebek müjdesi! Belirginleşen karnıyla ortaya çıktı-6

AŞK TANIMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Pamuk, geçtiğimiz günlerde eşi Yusuf Yazıcı ile romantik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı aşk açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Gençlik yıllarındaki ilişkilerine ve aile hayatına bakışına değinen Pamuk, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşk benim için oğlum ve eşim demek. Gençken aşık olduğumuzda bunun aşk olduğunu sanırız ama toksiktir."

Melisa Aslı Pamuk'tan ikinci bebek müjdesi! Belirginleşen karnıyla ortaya çıktı-7

"GÜVENMEK ÇOK GÜZEL BİR HİS"

Aile hayatının kendisi için taşıdığı önemi de anlatan oyuncu, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Aşkın çok hali var ama aile huzurdur. Aşk, karşındaki insanı olduğu gibi kabul etmektir. Yaptığın her şeyde birine tamamen güvenmek çok güzel bir his."

Melisa Aslı Pamuk'tan ikinci bebek müjdesi! Belirginleşen karnıyla ortaya çıktı-8

AİLELERİ BÜYÜYOR

İlk çocukları Mylan ile anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

35 yaşındaki oyuncunun hamileliğinin kaçıncı ayında olduğu ve bebeğin cinsiyeti hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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