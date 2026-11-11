MUTLULUKLARI İKİYE KATLANDI Ünlü çift, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu. Minik Mylan'ın babası Yusuf Yazıcı ile aynı gün dünyaya gelmesi ise mutluluklarını ikiye katlamıştı.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ" Milli futbolcu, oğlunun doğumunu "En güzel doğum günü hediyesi" sözleriyle duyurmuştu. Melisa Aslı Pamuk da anne olduktan sonraki ilk sosyal medya paylaşımında bebeklerinin adının Mylan Yazıcı olduğunu açıklamıştı.

AŞK TANIMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Pamuk, geçtiğimiz günlerde eşi Yusuf Yazıcı ile romantik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı aşk açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Gençlik yıllarındaki ilişkilerine ve aile hayatına bakışına değinen Pamuk, şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşk benim için oğlum ve eşim demek. Gençken aşık olduğumuzda bunun aşk olduğunu sanırız ama toksiktir."