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"Ben de Hülya Avşar" diyerek yüzüne kapattı! Sinan Akçıl telsizi çalıştırınca neye uğradığını şaşırdı

Şarkıcı Sinan Akçıl, oturduğu binanın teknik servis ekibinin dairesinde unuttuğu telsizle binaya bağlanınca beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisini tanıtan Akçıl'a, hattın ucundaki görevli inanmayarak "Ben de Hülya Avşar" yanıtını verdi ve telsizi kapattı.

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"Ben de Hülya Avşar" diyerek yüzüne kapattı! Sinan Akçıl telsizi çalıştırınca neye uğradığını şaşırdı

Müzik çalışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Sinan Akçıl, oturduğu binada yaşadığı ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, oturduğu binada yaşadığı ilginç telsiz diyaloğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, oturduğu binada yaşadığı ilginç telsiz diyaloğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Dairesine gelen teknik servis personelinin telsizini evde unuttuğunu fark eden ünlü şarkıcı, cihazı teslim etmek için telsizden binaya ulaşmaya çalışınca ortaya renkli bir diyalog çıktı.

Akçıl, dairesine bir iş için gelen teknik servis ekibinin telsizini evde unuttuğunu fark etti.Akçıl, dairesine bir iş için gelen teknik servis ekibinin telsizini evde unuttuğunu fark etti.

DAİRESİNDE UNUTULAN TELSİZLE BİNAYA BAĞLANDI

Oturduğu binanın teknik servis ekibinin bir iş için dairesine geldiğini belirten Sinan Akçıl, personelin ayrılırken telsizini evde unuttuğunu gördü. Bunun üzerine cihazı eline alan Akçıl, frekans taraması yaparak telsiz üzerinden binaya bağlandı.

Hattın ucundaki görevliye kendisini tanıtarak telsizin dairesinde kaldığını söyleyen Akçıl, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.Hattın ucundaki görevliye kendisini tanıtarak telsizin dairesinde kaldığını söyleyen Akçıl, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

"BEN DE HÜLYA AVŞAR" DİYEREK YÜZÜNE KAPATTI

Bağlantı kurduktan sonra kendisini tanıtarak durumu anlatmaya çalışan Akçıl, karşı taraftan hiç beklemediği bir karşılık aldı.

Karşı taraftaki kadın görevli, şaka yapıldığını düşünerek ʺBen de Hülya Avşarʺ dedi ve telsizi yüzüne kapattı.Karşı taraftaki kadın görevli, şaka yapıldığını düşünerek ʺBen de Hülya Avşarʺ dedi ve telsizi yüzüne kapattı.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından şu sözlerle aktardı:

"Çok ilginç! Oturduğum binanın teknik servisi bir iş için geldi. Telsizi bende unuttular, ben de denedim, taradım telsizden binaya bağlandım. Dedim 'Ben Sinan Akçıl telsiz burada kaldı', kadın dedi ki 'Ben de Hülya Avşar'sonra da yüzüme kapattı."

Görevliyi kendisi olduğuna ikna etmekte zorlandığını belirten Akçıl, gerçeğin anlaşılmasının ardından telsizi bina çalışanlarına geri verdiğini açıkladı.Görevliyi kendisi olduğuna ikna etmekte zorlandığını belirten Akçıl, gerçeğin anlaşılmasının ardından telsizi bina çalışanlarına geri verdiğini açıkladı.

GÖREVLİYİ ZOR İKNA ETTİ

Hattın ucundaki kadın görevlinin kendisine inanmayıp şaka yapıldığını düşünmesi üzerine Akçıl, durumu açıklamakta güçlük çekti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Gerçeği anladıktan sonra pişman olan görevliye telsizi teslim ettiklerini belirten ünlü sanatçı, bina çalışanları için "çok tatlılar" ifadesini kullandı: "Zor ikna ettik. Sonra pişman oldu ama çok tatlılar, telsizi geri verdik."

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