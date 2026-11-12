"Ben de Hülya Avşar" diyerek yüzüne kapattı! Sinan Akçıl telsizi çalıştırınca neye uğradığını şaşırdı
Şarkıcı Sinan Akçıl, oturduğu binanın teknik servis ekibinin dairesinde unuttuğu telsizle binaya bağlanınca beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisini tanıtan Akçıl'a, hattın ucundaki görevli inanmayarak "Ben de Hülya Avşar" yanıtını verdi ve telsizi kapattı.
Müzik çalışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Sinan Akçıl, oturduğu binada yaşadığı ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı.
Dairesine gelen teknik servis personelinin telsizini evde unuttuğunu fark eden ünlü şarkıcı, cihazı teslim etmek için telsizden binaya ulaşmaya çalışınca ortaya renkli bir diyalog çıktı.
DAİRESİNDE UNUTULAN TELSİZLE BİNAYA BAĞLANDI
Oturduğu binanın teknik servis ekibinin bir iş için dairesine geldiğini belirten Sinan Akçıl, personelin ayrılırken telsizini evde unuttuğunu gördü. Bunun üzerine cihazı eline alan Akçıl, frekans taraması yaparak telsiz üzerinden binaya bağlandı.
"BEN DE HÜLYA AVŞAR" DİYEREK YÜZÜNE KAPATTI
Bağlantı kurduktan sonra kendisini tanıtarak durumu anlatmaya çalışan Akçıl, karşı taraftan hiç beklemediği bir karşılık aldı.
Ünlü şarkıcı, yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından şu sözlerle aktardı:
"Çok ilginç! Oturduğum binanın teknik servisi bir iş için geldi. Telsizi bende unuttular, ben de denedim, taradım telsizden binaya bağlandım. Dedim 'Ben Sinan Akçıl telsiz burada kaldı', kadın dedi ki 'Ben de Hülya Avşar'sonra da yüzüme kapattı."
GÖREVLİYİ ZOR İKNA ETTİ
Hattın ucundaki kadın görevlinin kendisine inanmayıp şaka yapıldığını düşünmesi üzerine Akçıl, durumu açıklamakta güçlük çekti.
Gerçeği anladıktan sonra pişman olan görevliye telsizi teslim ettiklerini belirten ünlü sanatçı, bina çalışanları için "çok tatlılar" ifadesini kullandı: "Zor ikna ettik. Sonra pişman oldu ama çok tatlılar, telsizi geri verdik."