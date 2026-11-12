Hattın ucundaki görevliye kendisini tanıtarak telsizin dairesinde kaldığını söyleyen Akçıl, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. "BEN DE HÜLYA AVŞAR" DİYEREK YÜZÜNE KAPATTI Bağlantı kurduktan sonra kendisini tanıtarak durumu anlatmaya çalışan Akçıl, karşı taraftan hiç beklemediği bir karşılık aldı.

Karşı taraftaki kadın görevli, şaka yapıldığını düşünerek ʺBen de Hülya Avşarʺ dedi ve telsizi yüzüne kapattı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından şu sözlerle aktardı: "Çok ilginç! Oturduğum binanın teknik servisi bir iş için geldi. Telsizi bende unuttular, ben de denedim, taradım telsizden binaya bağlandım. Dedim 'Ben Sinan Akçıl telsiz burada kaldı', kadın dedi ki 'Ben de Hülya Avşar'sonra da yüzüme kapattı."