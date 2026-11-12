Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e aşk dolu kutlama! 12 yıllık sevgilisine romantik mesaj
Avrupa Yakası'nın Fatoş'u olarak hafızalara kazınan Şenay Gürler, 12 yıldır aşk yaşadığı milli bilardocu Semih Saygıner'in doğum gününü romantik bir notla kutladı. Birlikte geçirdikleri yıllardan özel kareleri yayımlayan oyuncunun paylaşımı ünlü isimlerden de yorum aldı.
Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Şenay Gürler, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
'Avrupa Yakası' dizisindeki 'Fatoş' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 60 yaşındaki oyuncu, 2014 yılından bu yana milli bilardocu Semih Saygıner ile aşk yaşıyor.
ROMANTİK KARELERİNİ PAYLAŞTILAR
Magazin dünyasının uzun soluklu çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerinin 12'nci yılını kutlamıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik karelerini paylaşan çift, mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor.
SEMİH SAYGINER'E ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Şenay Gürler, son olarak sevgilisi Semih Saygıner'in 62'nci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, Saygıner ile birlikte çıktıkları tatillerden ve özel anlarından oluşan fotoğrafları bir araya getirerek Instagram hesabından yayımladı.
Birlikte geçirdikleri yıllardan romantik kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Gürler, sevgilisine duyduğu aşkı da dile getirdi.
"CANIM SEVGİLİM, HER GÜN YENİDEN"
Şenay Gürler, 12 yıllık hayat arkadaşı Semih Saygıner için yaptığı paylaşımına kısa ama romantik bir not düştü. Ünlü oyuncu, sevgilisine şu sözlerle seslendi:
"Canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun. Her gün yeniden."
ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI
Şenay Gürler'in romantik doğum günü paylaşımına sanat dünyasından pek çok ünlü isim de kayıtsız kalmadı. Şarkıcı Işın Karaca, çifte iyi dileklerini ileterek "Birlikte şahane yıllarınız olsun sağlıkla mutlulukla" yorumunu yaptı.
Oyuncu Şükran Ovalı, kalp emojileriyle çiftin mutluluğuna ortak olurken, şarkıcı Soner Arıca ise nazar boncuğu emojisi paylaşarak ikiliye nazar değmemesini diledi.
Oyuncu Bora Cengiz de paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı. Gürler'in takipçileri de çifte mutluluk dileklerini ileterek romantik karelere çok sayıda beğeni ve yorum bıraktı.
2014'TE BAŞLAYAN AŞK 12 YILI GERİDE BIRAKTI
Şenay Gürler ile dünya çapında başarılarıyla tanınan milli bilardocu Semih Saygıner'in ilişkisi 2014 yılında başladı. Farklı alanlarda başarılı kariyerlere sahip olan ikili, yıllardır sürdürdükleri birliktelikleriyle magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri oldu.
2026 yılı itibarıyla ilişkilerinde 12 yılı geride bırakan Gürler ve Saygıner, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutluluk pozlarıyla aşklarının ilk günkü heyecanını koruduğunu gösteriyor.
Şenay Gürler'in sevgilisine yazdığı "Her gün yeniden" mesajı ise çiftin uzun soluklu aşkının en romantik ifadelerinden biri olarak dikkat çekti.