"CANIM SEVGİLİM, HER GÜN YENİDEN" Şenay Gürler, 12 yıllık hayat arkadaşı Semih Saygıner için yaptığı paylaşımına kısa ama romantik bir not düştü. Ünlü oyuncu, sevgilisine şu sözlerle seslendi: "Canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun. Her gün yeniden."

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI Şenay Gürler'in romantik doğum günü paylaşımına sanat dünyasından pek çok ünlü isim de kayıtsız kalmadı. Şarkıcı Işın Karaca, çifte iyi dileklerini ileterek "Birlikte şahane yıllarınız olsun sağlıkla mutlulukla" yorumunu yaptı. Oyuncu Şükran Ovalı, kalp emojileriyle çiftin mutluluğuna ortak olurken, şarkıcı Soner Arıca ise nazar boncuğu emojisi paylaşarak ikiliye nazar değmemesini diledi. Oyuncu Bora Cengiz de paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı. Gürler'in takipçileri de çifte mutluluk dileklerini ileterek romantik karelere çok sayıda beğeni ve yorum bıraktı.

2014'TE BAŞLAYAN AŞK 12 YILI GERİDE BIRAKTI Şenay Gürler ile dünya çapında başarılarıyla tanınan milli bilardocu Semih Saygıner'in ilişkisi 2014 yılında başladı. Farklı alanlarda başarılı kariyerlere sahip olan ikili, yıllardır sürdürdükleri birliktelikleriyle magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri oldu.