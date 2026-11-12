Şubat 2023'te evlenen Bora Akkaş ve Oben Alkan çifti, trafikte yaşadıkları talihsiz bir olayla gündeme geldi. Olayın ardından yargı yoluna başvuran Oben Alkan, sürecin sonucunu ve trafikteki duruma ilişkin gözlemlerini sosyal medya hesabından aktardı.

Bora Akkaş ve Oben Alkan.

DURAN ARACINA ÇARPIP KAÇTI

Olayın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirten Oben Alkan, duran aracına çarpan bir sürücünün kendisine küfrederek olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Yaşananların ardından karakola giderek hakaretten tutanak tutturduğunu belirten Alkan, sürecin başlangıcını şu sözlerle anlattı:

"Bundan 4-5 ay önce, birisi duran arabama çarpıp bana küfrederek kaçmıştı. Sonra ben tabii karakola gittim; hakaretten tutanak tutuldu. Arabayı zaten kasko halledecekti, büyük bir şey de yok, dert değil."