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“Şükür canımdan olmadım” diyerek isyan etti! Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan trafikte yaşadıklarını anlattı

Oyuncu Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, 4-5 ay önce duran aracına çarpıp küfrederek uzaklaşan sürücüyle ilgili hukuki sürecin sonucunu paylaştı. Ses veya görüntü kaydı bulunmadığı gerekçesiyle savcılıktan takipsizlik kararı çıktığını belirten Alkan, trafikte araç kullanmak için üst yaş sınırı bulunmamasına tepki gösterdi.

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“Şükür canımdan olmadım” diyerek isyan etti! Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan trafikte yaşadıklarını anlattı

Şubat 2023'te evlenen Bora Akkaş ve Oben Alkan çifti, trafikte yaşadıkları talihsiz bir olayla gündeme geldi. Olayın ardından yargı yoluna başvuran Oben Alkan, sürecin sonucunu ve trafikteki duruma ilişkin gözlemlerini sosyal medya hesabından aktardı.

Bora Akkaş ve Oben Alkan.Bora Akkaş ve Oben Alkan.

DURAN ARACINA ÇARPIP KAÇTI

Olayın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirten Oben Alkan, duran aracına çarpan bir sürücünün kendisine küfrederek olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Yaşananların ardından karakola giderek hakaretten tutanak tutturduğunu belirten Alkan, sürecin başlangıcını şu sözlerle anlattı:

"Bundan 4-5 ay önce, birisi duran arabama çarpıp bana küfrederek kaçmıştı. Sonra ben tabii karakola gittim; hakaretten tutanak tutuldu. Arabayı zaten kasko halledecekti, büyük bir şey de yok, dert değil."

Oben Alkan.Oben Alkan.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Hukuki sürecin devamında dosyada ses veya görüntü kaydı yer almadığı gerekçesiyle savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini açıklayan Alkan, karşı tarafın doğum tarihini incelediğinde ileri bir yaşta olduğunu fark ettiğini belirtti.

“Şükür canımdan olmadım” diyerek isyan etti! Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan trafikte yaşadıklarını anlattı-4

Trafikte araç kullanmak için üst yaş sınırı bulunmadığını, yalnızca sağlık raporu zorunluluğu olduğunu öğrendiğini ifade eden Alkan, duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Yaşadığı süreci ve trafikteki düzenlemelere yönelik düşüncelerini paylaşan Oben Alkan, şu ifadelere yer verdi:

"Gözüm diğer kişinin doğum tarihine takıldı. Maşallah yaşı var. Araştırdım, trafikte araç kullanmanın üst yaşı yokmuş, sadece sağlık raporu zorunluluğu varmış. Tahmin edin bu kişi ne iş yapıyormuş? Hadi ben şükür canımdan olmadım. Bariz reflekslerini kaybetmiş; bir de okumuş etmiş bir kişi, ne cesaret hala trafiğe çıkıyor? Şansa yaşıyoruz resmen."

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