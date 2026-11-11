Televizyonlarda reklam krizi büyüyor! Diziler bir bir bitiyor: Google ve YouTube tartışması
Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin dijital platformlara kaymasıyla başlayan mali sıkıntılar, dizi yapımlarını da vurdu. Peş peşe gelen erken final kararları ve ertelenen projeler dikkat çekerken, Google ve YouTube'un reklam gelirleri ile izlenme verilerinin denetimi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Televizyon kanalları, reklam gelirlerinin büyük ölçüde dijital platformlara kayması nedeniyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya.
Reklam pastasının yüzde 75'inin dijital mecralara yönelmesi, özellikle dizi sektörünü olumsuz etkilerken birçok yapım erken final yaptı, çekimler durduruldu ve yeni projeler ertelendi.
Google ve YouTube gibi platformların izlenme verileri ile reklam gelirlerinin bağımsız denetime açılmaması ise sektörde haksız rekabet ve şeffaflık tartışmalarını beraberinde getirdi.
Günaydın'dan Yüksel Aytuğ 11 Kasım 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
Televizyon kanalları maddi açıdan büyük bir mali kriz yaşıyor. Sebebi, reklam gelirlerinin haksız rekabet sonucu dijital platformlara kaymış olması.
Şu anda reklam pastasının yüzde 75'i dijital kanalların yağması altında. Özellikle konvansiyonel kanalların prime time kuşağını yıllardır ayakta tutan dizi sektöründe büyük panik yaşanıyor.
Kanal yönetimleri, reklam geliri yetersiz kaldığı ve dizilerin birim maliyeti karşılanamadığı için pek çok diziyi erkenden yayından kaldırdı, bazılarının yeni bölümlerinin çekimleri durduruldu, çok sayıda proje ise ertelendi.
Reklam pastasından en büyük dilimi kapan Google ve YouTube ise denetim ve şeffaflıktan kaçmak için adeta dört takla atıyor.
Son olarak YouTube'un izlenme oranlarının takibi adına yapılan hamle mahkeme tarafından reddedildi. Durum böyle olunca Google ve YouTube'un izlenme verileri ve reklam gelirlerinin bağımsız bir şekilde izlenip değerlendirilmesinin de yolu tıkanmış oldu.
Peki dijital mecra neden denetim ve şeffaflıktan kaçıyor? Çünkü eğer televizyonlar gibi bağımsız denetimden geçerlerse, gerçek izlenme oranlarının o kadar da parlak olmadığı ortaya çıkacak, gerçek gelirlerine daha yüksek oranda vergi uygulanacak ve kazançlarını, kazandıkları ülkenin dışına kaçırmaları da engellenecek.
Ayrıca "Artık kimse televizyon izlemiyor" şeklindeki algı yaratma operasyonları da çökecek. Bence bu kuralsız hegemonya, şu anda toplumun odaklandığı pek çok yolsuzluk olayından daha vahim.