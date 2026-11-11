Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir cephesinden ayrılık haberi geldi. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ikilinin, ilişkilerini dostça noktaladığı ve iki haftadan uzun süredir ayrı olduğu iddia edildi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrıldığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı birlikteliklerinin sona erdiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de defalarca ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, bu kez ilişkilerini bitirme kararı aldı.

İKİ HAFTADAN UZUN SÜREDİR AYRILAR

Akif Yaman'ın haberine göre, yaklaşık 3 yıldır devam eden birliktelikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yollarını ayırdı.