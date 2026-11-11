2 haftalık ayrılığın perde arkası! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir 3 yıllık aşkı bitti
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir cephesinden ayrılık haberi geldi. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ikilinin, ilişkilerini dostça noktaladığı ve iki haftadan uzun süredir ayrı olduğu iddia edildi.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir cephesinden ayrılık haberi geldi. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ikilinin, ilişkilerini dostça noktaladığı ve iki haftadan uzun süredir ayrı olduğu iddia edildi.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı birlikteliklerinin sona erdiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de defalarca ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, bu kez ilişkilerini bitirme kararı aldı.
İKİ HAFTADAN UZUN SÜREDİR AYRILAR
Akif Yaman'ın haberine göre, yaklaşık 3 yıldır devam eden birliktelikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yollarını ayırdı.
Çiftin iki haftadan uzun süredir birlikte olmadığı ve ayrılık kararını arkadaşça aldıkları öğrenildi. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
AŞKLARI 2023'ÜN SONUNDA ORTAYA ÇIKMIŞTI
İkilinin beraberliği 2023 yılının son aylarında gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişkilerini medyanın ilgisinden korumaya özen gösteren çift, zaman zaman yaptıkları samimi ve romantik açıklamalarla adlarından söz ettirmişti.
ROMANTİK JESTLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Mert Demir, daha önce katıldığı bir programda sabah rutininden bahsederken, "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım" sözleriyle sevgilisine yaptığı jesti anlatmıştı.
Serenay Sarıkaya da yakın zamanda papatyaları çok sevdiğini dile getirmiş, bu açıklama çiftin romantik anlarını yeniden akıllara getirmişti.
3 yıllık ilişkinin sona ermesi ünlü çiftin sevenlerini üzerken gözler çiften gelecek açıklamaya çevrildi.