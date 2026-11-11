Usta sanatçının oğlu Ali Sunal, babasıyla çekilen nostaljik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duygularını kısa ama anlamlı bir notla ifade eden Ali Sunal, paylaşımında, "İyi ki doğdun canım babam, güzel babam, melek babam" ifadelerine yer verdi.

Ezo Sunal, Kemal Sunal'ın Şaban karakterini canlandırdığı Hababam Sınıfı'ndan bir kare yayınladı.

HABABAM SINIFI KARESİYLE ANDI

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının hafızalara kazınan "Hababam Sınıfı" filminden bir karesini paylaştı. Takipçilerine çağrıda bulunan Ezo Sunal, "Bugün babamın doğum günü, iyi ki doğmuş iyi ki. Bugün onu anarken fotoğraftaki sahnede ne diyordu hatırlayanlar yazsın hadi, herkesin neredeyse her repliğini ezbere bildiğini biliyorum, o yüzden böyle beraber anmak istedim" sözleriyle sevgi dolu bir anma gerçekleştirdi.