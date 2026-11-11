Ezo Sunal babası Kemal Sunal'ı böyle andı: Hababam Sınıfı sahnesiyle herkesi duygulandırdı!
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, doğum gününde ailesi tarafından hüzün ve özlemle anıldı. Ali Sunal, Ezo Sunal ve Gül Sunal sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla usta sanatçıya duydukları derin sevgiyi dile getirdi.
Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz karakterler ve dev yapımlarla kalplerde taht kuran Kemal Sunal, doğum gününde ailesinin paylaştığı hüzünlü mesajlarla anıldı. 3 Temmuz 2000'de "Balalayka" filminin çekimleri için Trabzon'a giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının ailesi, sevenlerini duygulandırdı.
"İYİ Kİ DOĞDUN GÜZEL BABAM"
Usta sanatçının oğlu Ali Sunal, babasıyla çekilen nostaljik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duygularını kısa ama anlamlı bir notla ifade eden Ali Sunal, paylaşımında, "İyi ki doğdun canım babam, güzel babam, melek babam" ifadelerine yer verdi.
HABABAM SINIFI KARESİYLE ANDI
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının hafızalara kazınan "Hababam Sınıfı" filminden bir karesini paylaştı. Takipçilerine çağrıda bulunan Ezo Sunal, "Bugün babamın doğum günü, iyi ki doğmuş iyi ki. Bugün onu anarken fotoğraftaki sahnede ne diyordu hatırlayanlar yazsın hadi, herkesin neredeyse her repliğini ezbere bildiğini biliyorum, o yüzden böyle beraber anmak istedim" sözleriyle sevgi dolu bir anma gerçekleştirdi.
"SADECE ÇOK ÖZLEDİM"
Kemal Sunal'ın hayat arkadaşı Gül Sunal da birlikte çekildikleri özel bir fotoğrafı paylaşarak yürek yakan bir mesaj kaleme aldı. Duygularını tarif etmekte zorlandığını belirten Gül Sunal, "Doğum günün kutlu olsun Kemal... Söylemek istediklerime kelime bulamadım. Sadece çok özledim bil çok" diyerek duyduğu büyük özlemi dile getirdi.