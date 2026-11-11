AİLE İÇİ HUKUK SAVAŞI NASIL SONA ERECEK?

Sarar Grubu'ndaki hisse devirlerinin geçerliliği ve şirket gelirlerinin paylaşımına ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Bakalım aile içi hukuk savaşı nasıl sona erecek?

Ali Emre Sarar ayrıca noter kanalıyla bir ihtar göndermiş ve şirket faaliyetlerinden doğan ve şahsi hesaplara tahsil edilen bedellerin iadesi, ortakların cari hesaplarındaki gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtların düzeltilmesi ve şahsi hesaplara yapılan nakit ve döviz cinsinden yatırımların hukuki ve ticari sebeplerinin açıklanmasını istemiş.

Sara Sarar