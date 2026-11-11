Sarar Ailesi'nde miras kavgası! Ali Emre Sarar babasının hisseleri için harekete geçti: İflas davası kapıda
Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Sarar Grubu'nda miras ve hisse anlaşmazlığı derinleşiyor. Aile üyeleri arasındaki hukuk mücadelesinde bu kez iflas yoluyla takip gündeme geldi. Ali Emre Sarar'ın başlattığı süreç, 82 yıllık şirketin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
82 yıllık Sarar Grubu'nda aile içi miras ve hisse kavgası büyüyor.
Hisse devirleri ve şirket gelirlerinin paylaşımına ilişkin iddiaların yargıya taşınmasının ardından Ali Emre Sarar, babasından miras kalan hisseler nedeniyle doğan alacaklarını tahsil etmek için Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı.
KÖKLÜ GRUPTA İFLAS DAVASI İHTİMALİ
Şirket hesaplarındaki işlemlerin açıklanması ve bazı bedellerin iadesi için noter aracılığıyla ihtar da gönderen Ali Emre Sarar'ın başlattığı hukuki süreç, köklü grupta iflas davası ihtimalini gündeme taşıdı.
Günaydın'dan Bülent Cankurt 11 Kasım 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
82 yıllık Sarar Grup'taki aile içi kavgayı; küçük kardeş Sabahattin Sarar'ın, yaşlılık nedeniyle akli melekeleri yerinde olmayan abisi Cemalettin Sarar'a parmak bastırıp hisselerini kızlarının üzerine geçirdiği iddialarını 16 Aralık 2024'te ilk kez bu köşede okumuştunuz.
İFLAS YOLUYLA TAKİP BAŞLATTI
Yaşanan gelişmelerin ardından merhum ortanca kardeş Celaleddin Sarar'ın çocukları Gözde, Ali Emre ve Emir Sarar, bu konuyu yargıya taşımıştı. Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklıklardan ve mal varlıklarından elde edilen gelirlerin diğer ortaklarla paylaşılmadığını ve zimmete geçirildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.
Ali Emre Sarar şimdi de babasından miras kalan hisseler nedeniyle kendisine düşen alacakların tahsili için Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Yani alacaklarını alamazsa 82 yıllık şirkete iflas davası açabilecek.
AİLE İÇİ HUKUK SAVAŞI NASIL SONA ERECEK?
Sarar Grubu'ndaki hisse devirlerinin geçerliliği ve şirket gelirlerinin paylaşımına ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Bakalım aile içi hukuk savaşı nasıl sona erecek?
Ali Emre Sarar ayrıca noter kanalıyla bir ihtar göndermiş ve şirket faaliyetlerinden doğan ve şahsi hesaplara tahsil edilen bedellerin iadesi, ortakların cari hesaplarındaki gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtların düzeltilmesi ve şahsi hesaplara yapılan nakit ve döviz cinsinden yatırımların hukuki ve ticari sebeplerinin açıklanmasını istemiş.