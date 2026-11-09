Oyuncu kardeşler Gürkan ve Volkan Uygun'un 86 yaşında yaşamını yitiren babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat eden Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi.

Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun'un babası Bahattin Uygun vefat etti. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) (

Uygun'un oğulları Gürkan ve Volkan Uygun, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.