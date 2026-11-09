Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun babasını kaybetti! 86 yaşındaki Bahattin Uygun gözyaşlarıyla uğurlandı
Türk televizyon ve sinemasının başarılı oyuncularından Gürkan Uygun ile kardeşi Volkan Uygun'un 86 yaşındaki babası Bahattin Uygun hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle yaşamını yitiren Uygun'un cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Oyuncu kardeşler Gürkan ve Volkan Uygun'un 86 yaşında yaşamını yitiren babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat eden Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi.
Uygun'un oğulları Gürkan ve Volkan Uygun, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Gürcü asıllı olan oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.
Babası berberlik yapmak üzere İzmit'e yerleşen Uygun, tiyatroyla lise yıllarında tanıştı. Oyunculuğa olan ilgisi doğrultusunda 1990 yılında amatör tiyatro çalışmalarına başladı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren Uygun, Dormen Tiyatrosu'nda da eğitim aldı. Tiyatro sahnesinde edindiği deneyimlerin ardından 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.