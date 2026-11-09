"Avrupa Yakası" ve "Karadayı" dizileri ile "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde de rol alan Karali için düzenlenen törene eski İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tiyatronun kurucu oyuncularından Barış Falay ve Engin Benli ile Karali'nin ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

"ÇOK ERKEN VE ÇOK ZAMANSIZ OLDU"

Törende konuşan oyuncu Engin Benli, Karali ile aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek, "Gerçekten çok üzgün ve çok şaşkınım. Bu sahneyi beraber paylaştık, karşılıklı oynadık. Bu sahnenin, bu salonun, bu kulisin her yerinde sesi, gözleri, enerjisi her yerde var. Her zaman onu hatırlayacağız, onu özleyeceğiz. Çok erken ve çok zamansız oldu. Hastaneye ziyarete gittiğimde 'Hadi Şafak, kalk prova yapıyoruz' dedim. Bilinci yarı var yarı yokken gözlerini birdenbire açtı ve bana göz kırptı ve 'Hoş geldin' dedi. 1997'de buraya ilk geldiğimizde grup halinde bir yemek yiyorduk. Çok fazla şarkı söylemeyi sevmez ama biz böyle kendi aramızda şarkı söylerken bir anda bir ses geldi. 'Çok yorgunum, beni bekleme kaptan' diye. 'Allah Allah, bu ses kim ya?' dedim. Şafak Karali'ymiş. Şimdi rahat uyu dostum. Şimdi rahat, güzel, ışıklar içinde uyu. Seni çok özleyeceğiz. Sesin hep kulaklarımızda, gözlerin hep kalbimizde olacak. Işıklar içinde uyu" dedi.