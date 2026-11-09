Çiçeği burnunda anne Sude Burcu'dan Mira bebek paylaşımı: "Evimiz güzel insanlarla, kalbimiz dualarla doldu"
Survivor yarışmasında tanışıp 2023 yılında nikah masasına oturan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti, ilk bebekleri Mira'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Çiçeği burnunda anne Sude Burcu, geleneklere uyarak minik kızının kırk uçurma törenini gerçekleştirdi ve duygusal anları sosyal medyasından paylaştı.
Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Öcal ve Sude Burcu, mutlu evlilikleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızları Mira'yı kucaklarına alarak mutluluklarını ikiye katlamıştı.
Son olarak Sude Burcu, geleneklerine bağlı kalarak minik kızının kırk uçurma törenini gerçekleştirdi. O anlardan kareleri sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü duygusal notla dikkat çekti.
SURVIVOR AŞKI EVLİLİKLE TAÇLANDI
Survivor'un sevilen yarışmacılarından Mert Öcal, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu. 2022 yılında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, Eylül 2023'te görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
MİRA BEBEKLE MUTLULUKLARI KATLANDI
Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren Mert Öcal ile Sude Burcu, bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.
İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarının dünyaya geldiğini hastaneden yaptıkları paylaşımla duyurmuştu. Minik kızlarına Mira adını veren ünlü çiftin mutluluğuna sevenleri de ortak olmuş, sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı paylaşılmıştı.
MİNİK MİRA'NIN KIRKI UÇTU
Annelik heyecanını ilk kez yaşayan Sude Burcu, kızı Mira için geleneksel kırk uçurma töreni düzenledi. Sevdikleriyle bir araya gelen Burcu, bu özel günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"KALBİMİZ GÜZEL DUALARLA DOLDU"
Sude Burcu, minik kızı Mira'nın kırk uçurma töreninden paylaştığı fotoğraflara duygusal bir not ekledi. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Evimiz güzel insanlarla, kalbimiz güzel dualarla doldu. Mira'mızın kırkından bize kalan en güzel hatıralar."