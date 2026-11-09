MİRA BEBEKLE MUTLULUKLARI KATLANDI Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren Mert Öcal ile Sude Burcu, bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarının dünyaya geldiğini hastaneden yaptıkları paylaşımla duyurmuştu. Minik kızlarına Mira adını veren ünlü çiftin mutluluğuna sevenleri de ortak olmuş, sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı paylaşılmıştı.

MİNİK MİRA'NIN KIRKI UÇTU Annelik heyecanını ilk kez yaşayan Sude Burcu, kızı Mira için geleneksel kırk uçurma töreni düzenledi. Sevdikleriyle bir araya gelen Burcu, bu özel günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.