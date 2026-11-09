"O CIMBIZLAMA EN BÜYÜK ZEHRİMİZ" Açıklamalarının farklı bir anlamda sunulmasına tepki gösteren Borak, biten evlilikleri hakkında konuşmayı tercih etmediğinin altını çizdi. Ünlü oyuncu, "O cımbızlama en büyük zehrimiz. Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım. O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" sözleriyle konuya ilişkin tavrını ortaya koydu.

"AYNADA KENDİMİ ALNIMDAN ÖPÜYORUM" Programda geçmişte yaşadığı duygusal değişimlere de değinen Özge Borak, Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemde kendi ihtiyaçlarını ikinci plana attığını anlattı. O yıllarda içinde yoğun bir öfke taşıdığını söyleyen oyuncu, zamanla kendisini daha iyi tanımayı ve sınırlarını çizmeyi öğrendiğini dile getirdi.

Borak, yaşadığı değişimi şu sözlerle ifade etti: "O zamanlar kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi seçen bir Özge vardı. Çok öfkeliydim her şeye. Etrafa öfke saçmıyordum belki ama içimde hep hissediyordum o öfkeyi. Öfkeni uzatmadan dile getirdiğinde, duygularınla yüzleştiğinde hayat daha kolay oluyor."

"SINIRLARIMI GÜZEL ÇİZDİM" Bugün geldiği noktadan memnun olduğunu belirten ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok zorluklardan geçtikten sonra Özge'nin hayatı şimdi daha rahat. Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada 'Seni alnından öpüyorum Özge' diyorum."