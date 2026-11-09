Özge Borak'tan Ata Demirer ve Bülent Şakrak itirafı! "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklama
Kızılcık Şerbeti dizisinde Salkım karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Borak, katıldığı YouTube programında geçmişte Ata Demirer ile ilgili gündem olan "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi. Cımbızlanan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Borak, eski evlilikleri ve yaşamındaki radikal değişim hakkında konuştu.
Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Salkım Ünal karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Borak, bir YouTube programına konuk oldu.
Özel hayatından kariyerine, geçmişte yaşadığı zorluklardan geleceğe yönelik hedeflerine kadar birçok konuda konuşan ünlü oyuncu, yıllar önce yaptığı açıklamanın nasıl farklı bir şekilde gündeme taşındığını anlattı.
ATA DEMİRER SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ
2012-2014 yılları arasında komedyen Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak, geçmişte kendisine atfedilen "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade eden Borak, yaşananları şu ifadelerle anlattı:
"Kendin için yaşıyor musun tarzında bir soru soruldu. 'Artık evet' dedim. Örneğimi de arkadaşlık ve iş ilişkilerim üzerinden verdim; 'Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim.' Programı sunan Ahmet Abi (Mümtaz Taylan) 'Evliliklere mi gideceksin buradan?' diye sordu. 'Tabii, onları da katabiliriz konuya' dedim. Bunu anlatırken başlık 'Ayıp olmasın diye evlendim!' oldu."
"O CIMBIZLAMA EN BÜYÜK ZEHRİMİZ"
Açıklamalarının farklı bir anlamda sunulmasına tepki gösteren Borak, biten evlilikleri hakkında konuşmayı tercih etmediğinin altını çizdi.
Ünlü oyuncu, "O cımbızlama en büyük zehrimiz. Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım. O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" sözleriyle konuya ilişkin tavrını ortaya koydu.
"AYNADA KENDİMİ ALNIMDAN ÖPÜYORUM"
Programda geçmişte yaşadığı duygusal değişimlere de değinen Özge Borak, Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemde kendi ihtiyaçlarını ikinci plana attığını anlattı.
O yıllarda içinde yoğun bir öfke taşıdığını söyleyen oyuncu, zamanla kendisini daha iyi tanımayı ve sınırlarını çizmeyi öğrendiğini dile getirdi.
Borak, yaşadığı değişimi şu sözlerle ifade etti:
"O zamanlar kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi seçen bir Özge vardı. Çok öfkeliydim her şeye. Etrafa öfke saçmıyordum belki ama içimde hep hissediyordum o öfkeyi. Öfkeni uzatmadan dile getirdiğinde, duygularınla yüzleştiğinde hayat daha kolay oluyor."
"SINIRLARIMI GÜZEL ÇİZDİM"
Bugün geldiği noktadan memnun olduğunu belirten ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok zorluklardan geçtikten sonra Özge'nin hayatı şimdi daha rahat. Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada 'Seni alnından öpüyorum Özge' diyorum."
ESKİ EŞLERLE ARKADAŞLIK KONUSUNDA NET KONUŞTU
Daha önce ayrıldığı kişilerle arkadaş kalmadığını açıklayan Özge Borak'a, boşanmanın ardından arkadaşlık ilişkisinin sürdürülüp sürdürülemeyeceği de soruldu.
Bu konuda herkesin farklı bir yaklaşımı olabileceğini belirten oyuncu, "Arkadaş kalanları gördüm. Olabiliyor. Çok aklıselim ve çok ortak paydada buluşmuş insanlar var" dedi.
ÇOCUK ŞARTI KOŞTU
Evliliğin güzel bir gelecek kurma düşüncesiyle başladığını vurgulayan Borak, "Çocuk gibi bir bağ yoksa, devam ettirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
OYUNCULUĞUN YANINA YENİ BİR MESLEK EKLİYOR
Özel hayatına ilişkin açıklamalarının yanı sıra eğitim hedeflerinden de söz eden Borak, psikoloji alanına duyduğu ilgiyi anlattı. Çocukluğundan bu yana sağlık alanına ve insanlara yardım etmeye ilgi duyduğunu belirten ünlü oyuncu, pandemi döneminde Kıbrıs'ta psikoloji eğitimi almaya başladığını söyledi.
Geçen yıl yeniden üniversite sınavına girerek eğitimini daha kapsamlı bir şekilde sürdürmeye karar verdiğini açıklayan Borak, hedefinin klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak olduğunu belirtti.
KIZILCIK ŞERBETİ SETİNDEKİ KORKUSUNU ANLATTI
Kızılcık Şerbeti dizisine sonradan dahil olan Özge Borak, ilk başta mevcut oyuncu kadrosuna uyum sağlama konusunda endişelendiğini itiraf etti. Sette beklediğinin aksine oldukça uyumlu bir ortamla karşılaştığını söyleyen oyuncu, herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını ifade etti.
Hayat verdiği Salkım Ünal karakterine ilişkin de konuşan Borak, gerçek hayatta arkadaşlık kurmayı tercih etmeyeceği bir kişiliği canlandırdığını ancak oyunculuk gereği karakterine empatiyle yaklaşmaya çalıştığını dile getirdi.