Şafak Sezer "Makyöz bırakıp gitti" diyerek açıkladı! Bülent Ersoy'un 10 saatlik makyajı 15 dakika sürdü
"Kutsal Damacana 5: Zombi" filminde Bülent Ersoy ile birlikte rol alan ünlü komedyen Şafak Sezer, yıllar sonra sette yaşanan eğlenceli bir anıyı paylaştı. Diva'nın günlük makyajının 10 saate yakın sürdüğünü belirten Sezer, filmdeki zombi karakterine dönüşümün ise yüzün karalanmasıyla sadece 15 dakika sürdüğünü esprili bir dille anlattı.
Komedi filmlerinin sevilen isimlerinden Şafak Sezer, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, Bülent Ersoy hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
"Kutsal Damacana 5: Zombi" filminde Diva ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, çekimler sırasında yaşananları anlattı. Ersoy'un makyaj hazırlığının saatler sürdüğünü belirten Sezer, sette yaşanan ilginç olayı esprili bir dille paylaştı.
DİVA'NIN MAKYAJI 10 SAAT SÜRDÜ
Bülent Ersoy'un günlük makyajı için uzun saatler harcandığını söyleyen Şafak Sezer, ünlü sanatçının film setine geldiği gün yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Bülent Ersoy'un normal makyajı yaklaşık 8,5-10 saat sürdü. Bizim sete geldiğinde makyöz bırakıp gitti."
10 SAATLİK MAKYAJ 15 DAKİKAYA DÜŞTÜ!
Asıl şaşırtıcı ayrıntı ise Bülent Ersoy'un filmdeki zombi karakterine hazırlanması sırasında yaşandı.
"EN SON BİZİMKİLER YÜZÜNÜ KARALIYORDU"
Normal makyajı saatler süren Diva'nın zombi görünümüne kavuşmasının yalnızca 15 dakika aldığını belirten Şafak Sezer, o anları şu sözlerle anlattı:
"En son bizimkiler yüzünü karalıyordu; zombi makyajı 15 dakikada bitti."
Ünlü komedyenin anlattıkları, film setinde yaşanan eğlenceli anılardan biri olarak dikkat çekti.
ŞAFAK SEZER'İN BOTOKSU DA GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan Şafak Sezer, son filmi "Ketenpere: Dalavere"nin galasında değişen görünümüyle de adından söz ettirmişti.
Galaya katılan ünlü oyuncunun yüzündeki değişim sosyal medyada dikkat çekerken, yaptırdığı botoks işlemi de kullanıcılar arasında yorum konusu olmuştu.