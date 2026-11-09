Komedi filmlerinin sevilen isimlerinden Şafak Sezer, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, Bülent Ersoy hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"Kutsal Damacana 5: Zombi" filminde Diva ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, çekimler sırasında yaşananları anlattı. Ersoy'un makyaj hazırlığının saatler sürdüğünü belirten Sezer, sette yaşanan ilginç olayı esprili bir dille paylaştı.