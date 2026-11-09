Flash TV ikonu Melek Subaşı yıllar sonra yeniden gündemde: 35 yıllık eşi 17 yıllık ayrılığı gerekçe gösterip boşanma davası açtı
2000'li yılların başında Yalçın Çakır'ın Flash TV'deki programında "Muş" cevabı ve diyaloglarıyla hafızalara kazınan internet fenomeni Melek Subaşı, 35 yıllık evliliğiyle yeniden mahkemelik oldu. Eşi Şefik Subaşı, 2009 yılından bu yana ayrı yaşadıklarını ve evliliğin kağıt üzerinde kaldığını belirterek boşanma davası açtı.
2000'li yılların başında Yalçın Çakır'ın Flash TV'de sunduğu programa katılan ve eşiyle yaşadığı tartışmalarla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Melek Subaşı, yıllar sonra yeniden gündemde.
Programdaki sözleri, tepkileri ve unutulmaz diyaloglarıyla internet fenomenine dönüşen Subaşı'nın 35 yıllık evliliğinde yeni bir gelişme yaşandı. Şefik Subaşı, eşiyle 2009 yılından bu yana ayrı yaşadıklarını ileri sürerek İstanbul Aile Mahkemesi'nde yeniden boşanma davası açtı.
"MUŞ" CEVABIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Melek Subaşı, Yalçın Çakır'ın sunduğu televizyon programında eşi Şefik Subaşı ile yaşadığı tartışmaların ardından geniş kitleler tarafından tanınmıştı.
Yayında eşine yönelik sert çıkışları ve bayıldığı anlarla dikkat çeken Subaşı'nın görüntüleri, yıllar boyunca internet ortamında paylaşılmaya devam etti.
Özellikle programın "Yalan Testi" bölümünde doğum tarihi sorusuna verdiği "Muş" yanıtı, sosyal medyanın unutulmaz esprileri arasına girdi.
"3 milyar 750 milyon" sözleriyle hatırlanan diyalogları da uzun süre konuşulan Subaşı'nın görüntüleri, yıllar sonra yapay zekâ ile hazırlanan videolara bile konu oldu.
"REZİL OLDUM" DEYİP EVİ TERK ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Melek Subaşı, programın ardından hayatının tamamen değiştiğini belirterek eşinin kendisini terk ettiğini ileri sürmüştü.
Eşinin "Rezil oldum" diyerek evden ayrıldığını iddia eden Subaşı, program sırasında kendisine verilen yardım sözlerinin tutulmadığını da savunmuştu.
Yaşadıklarından dolayı Flash TV ve programın sunucusu Yalçın Çakır'a tazminat davası açan Subaşı'nın evliliğindeki sorunlar da mahkemeye taşınmıştı.
35 YILLIK EVLİLİKTE 17 YILLIK AYRILIK
Aradan geçen yılların ardından Şefik Subaşı, 35 yıllık eşiyle boşanmak için yeniden harekete geçti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla başvuran Subaşı, eşiyle 2009 yılından bu yana ortak bir yaşam sürdürmediklerini öne sürdü.
Evliliklerinin yalnızca resmî kayıtlarda devam ettiğini savunan Şefik Subaşı, 17 yıldır süren ayrılığın ardından "fiili ayrılık" gerekçesiyle boşanmalarına karar verilmesini talep etti.
BAŞKA BİR KADINDAN İKİ ÇOCUK DETAYI
Çiftin evliliğinin ilk kez mahkemeye taşınmadığı da ortaya çıktı. Şefik Subaşı, yaklaşık 10 yıl önce Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak şiddetli geçimsizlik ve terk gerekçeleriyle boşanma davası açmıştı.
O dönem mahkemeye sunduğu dilekçede eşiyle uzun yıllardır ayrı yaşadıklarını öne süren Subaşı, başka bir kadınla resmî olmayan bir birliktelik kurduğunu ve bu ilişkiden iki çocuğunun dünyaya geldiğini belirtmişti.
MELEK SUBAŞI İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Eşinin açtığı boşanma davasına karşı çıkan Melek Subaşı ise evliliklerinde yaşanan sorunlardan Şefik Subaşı'nı sorumlu tutmuştu. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve ilgisiz davrandığını öne süren Subaşı, Şefik Subaşı'nın evi terk ederek başka bir kadınla yaşamaya başladığını savunmuştu.
Ayrıca eşinin sorumsuz davranışları nedeniyle evlerine haciz geldiğini iddia eden Melek Subaşı, boşanma davasının reddedilmesini istemişti.
MAHKEMEDEN ŞEFİK SUBAŞI'NA RET
Tarafların iddialarını değerlendiren mahkeme, ilk boşanma davasında Şefik Subaşı'nı ağır kusurlu bulmuştu. Kararda, Şefik Subaşı'nın evliliği devam ederken başka bir kadınla birliktelik yaşaması ve eşinin ortak konuta dönebilmesi için gerekli koşulları sağlamaması etkili olmuştu.
Mahkeme, bu gerekçelerle Şefik Subaşı'nın boşanma talebini reddetmişti.
YILLAR SONRA İKİNCİ KEZ MAHKEMENİN KAPISINI ÇALDI
İlk boşanma girişiminden sonuç alamayan Şefik Subaşı, bu kez uzun yıllardır ayrı yaşamalarını gerekçe göstererek yeniden dava açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, çiftin 2009 yılından bu yana ortak hayatı sürdüremediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Yalnızca kağıt üzerinde varlığını sürdüren, fiilen ve ruhen tamamen sona ermiş bulunan bu evliliğin devamında, taraflar ve toplum açısından korunmaya değer hiçbir hukuki ve sosyal bir yarar kalmamıştır. Ortak hayatın yeniden kurulamaması (fiili ayrılık) nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz."