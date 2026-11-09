35 YILLIK EVLİLİKTE 17 YILLIK AYRILIK Aradan geçen yılların ardından Şefik Subaşı, 35 yıllık eşiyle boşanmak için yeniden harekete geçti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla başvuran Subaşı, eşiyle 2009 yılından bu yana ortak bir yaşam sürdürmediklerini öne sürdü. Evliliklerinin yalnızca resmî kayıtlarda devam ettiğini savunan Şefik Subaşı, 17 yıldır süren ayrılığın ardından "fiili ayrılık" gerekçesiyle boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

BAŞKA BİR KADINDAN İKİ ÇOCUK DETAYI Çiftin evliliğinin ilk kez mahkemeye taşınmadığı da ortaya çıktı. Şefik Subaşı, yaklaşık 10 yıl önce Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak şiddetli geçimsizlik ve terk gerekçeleriyle boşanma davası açmıştı. O dönem mahkemeye sunduğu dilekçede eşiyle uzun yıllardır ayrı yaşadıklarını öne süren Subaşı, başka bir kadınla resmî olmayan bir birliktelik kurduğunu ve bu ilişkiden iki çocuğunun dünyaya geldiğini belirtmişti.

MELEK SUBAŞI İDDİALARI REDDETMİŞTİ Eşinin açtığı boşanma davasına karşı çıkan Melek Subaşı ise evliliklerinde yaşanan sorunlardan Şefik Subaşı'nı sorumlu tutmuştu. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve ilgisiz davrandığını öne süren Subaşı, Şefik Subaşı'nın evi terk ederek başka bir kadınla yaşamaya başladığını savunmuştu. Ayrıca eşinin sorumsuz davranışları nedeniyle evlerine haciz geldiğini iddia eden Melek Subaşı, boşanma davasının reddedilmesini istemişti.

MAHKEMEDEN ŞEFİK SUBAŞI'NA RET Tarafların iddialarını değerlendiren mahkeme, ilk boşanma davasında Şefik Subaşı'nı ağır kusurlu bulmuştu. Kararda, Şefik Subaşı'nın evliliği devam ederken başka bir kadınla birliktelik yaşaması ve eşinin ortak konuta dönebilmesi için gerekli koşulları sağlamaması etkili olmuştu. Mahkeme, bu gerekçelerle Şefik Subaşı'nın boşanma talebini reddetmişti.