Gana'daki yardım faaliyetinde yolları kesişmişti! Gamze Özçelik evliliğindeki o zorluğu ilk kez açıkladı
2024 yılında Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile sürpriz bir nikahla evlenen eski oyuncu Gamze Özçelik, katıldığı bir kitap fuarındaki söyleşide evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. Evde çoğunlukla İngilizce konuşmalarının kendisini zorladığını belirten Özçelik, "Kendi dilimde konuşmak istiyorum diye çıldırıyorum" dedi.
Bir döneme damga vuran Arka Sokaklar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, ardından oyunculuğu bırakarak kendisini yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.
EVLİLİĞİNE DAİR SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Haziran 2024'te Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve sunucu Reshad Strik ile dünyaevine giren Özçelik, katıldığı bir kitap fuarında evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Fuarda düzenlenen bir söyleşiye katılan ikiliden Gamze Özçelik, evlilik hayatına ilişkin merak edilenleri anlattı. Eşiyle kültürel açıdan büyük farklılıklar yaşamadıklarını belirten Özçelik, dil konusunda ise zaman zaman zorlandığını itiraf etti.
"DİLİMİ ÖZLEDİM DİYE ÇILDIRDIĞIM ANLAR OLUYOR"
Eşiyle evde çoğunlukla İngilizce konuştuklarını belirten Gamze Özçelik, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:
"Anne Avustralyalı ama baba Boşnak. Kültürel olarak çok da farklı değiliz. Sadece biz evde çoğunlukla İngilizce konuşuyoruz, bu beni zorluyor. Dilimi özledim, kendi dilimde konuşmak istiyorum diye çıldırıp sonra yine İngilizce devam ettiğim anlar olabiliyor. Yaşayış olarak çok yakınız ama dil beni zorluyor."
"ARADA TÜRKÇEYE DÖNÜYORUM"
İngilizce tartışmanın da kendisi için zor olduğunu dile getiren Özçelik, "Arada Türkçeye dönüyorum ya" diyerek kahkahalara boğuldu.
Ünlü ismin evlilik hayatına ilişkin bu samimi itirafı, söyleşinin dikkat çeken anlarından biri oldu.
AŞKLARI GANA'DA BAŞLADI
Bir dönem oyunculuk kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Gamze Özçelik, kariyerinin başarılı döneminde hayatında köklü bir değişikliğe gitmişti.
Oyunculuğu geride bırakan Özçelik, kurduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya başladı.
Özçelik'in yolu, eşi Reshad Strik ile de yardım faaliyetleri sırasında kesişti. İkilinin Gana'da gerçekleştirilen bir köy ziyareti ve dernek koordinasyonundaki çalışmalar sırasında tanıştığı belirtildi.
HAZİRAN 2024'TE SÜRPRİZ NİKAH
Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Gamze Özçelik ve Reshad Strik, Haziran 2024'te sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdi.
Evliliklerinin ardından gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.