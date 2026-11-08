"Anne Avustralyalı ama baba Boşnak. Kültürel olarak çok da farklı değiliz. Sadece biz evde çoğunlukla İngilizce konuşuyoruz, bu beni zorluyor. Dilimi özledim, kendi dilimde konuşmak istiyorum diye çıldırıp sonra yine İngilizce devam ettiğim anlar olabiliyor. Yaşayış olarak çok yakınız ama dil beni zorluyor."

"ARADA TÜRKÇEYE DÖNÜYORUM"

İngilizce tartışmanın da kendisi için zor olduğunu dile getiren Özçelik, "Arada Türkçeye dönüyorum ya" diyerek kahkahalara boğuldu.

Ünlü ismin evlilik hayatına ilişkin bu samimi itirafı, söyleşinin dikkat çeken anlarından biri oldu.