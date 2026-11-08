UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Emel Sayın arşivinden çıkardı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." diyerek paylaştı: İki efsaneden nostalji rüzgarı

Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla hayranlarını geçmişe götürdü. Türk sinemasının efsane oyuncusu Türkan Şoray ile karşılıklı oturup el ele tutuştuğu ve kahkahalar attığı anları paylaşan usta sanatçı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." notuyla büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emel Sayın arşivinden çıkardı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." diyerek paylaştı: İki efsaneden nostalji rüzgarı

Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla hayranlarını geçmişe götürdü.

Türk sinemasının efsane oyuncusu Türkan Şoray ile birlikte çekilen özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Sayın, iki sanatçı arasındaki yıllara dayanan dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Emel Sayın'dan Türkan Şoray'lı nostalji karesi! (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Emel Sayın'dan Türkan Şoray'lı nostalji karesi! (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İKİ EFSANE İSİMDEN NOSTALJİ RÜZGÂRI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettiren Emel Sayın, arşivinden çıkardığı fotoğrafla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Emel Sayın arşivinden çıkardı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." diyerek paylaştı: İki efsaneden nostalji rüzgarı-3

Türkan Şoray ile karşılıklı oturup el ele tutuştuğu ve kahkahalar attığı anları paylaşan usta sanatçı, takipçilerine hem duygusal hem de neşeli anlar yaşattı.

Emel Sayın arşivinden çıkardı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." diyerek paylaştı: İki efsaneden nostalji rüzgarı-4

"DÜNYA GÜZELİ TÜRKAN'IMLA..."

Emel Sayın'ın paylaşımında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de Türkan Şoray için kullandığı sevgi dolu ifadeler oldu.

Emel Sayın arşivinden çıkardı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." diyerek paylaştı: İki efsaneden nostalji rüzgarı-5

Usta sanatçı, fotoğrafın altına "Dünya Güzeli Türkan'ımla bazen şarkı da söyleriz" notunu düşerek Şoray ile arasındaki samimi dostluğu gözler önüne serdi.

Emel Sayın arşivinden çıkardı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." diyerek paylaştı: İki efsaneden nostalji rüzgarı-6

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türk sanat ve sinema dünyasının iki unutulmaz ismini aynı karede buluşturan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Emel Sayın arşivinden çıkardı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." diyerek paylaştı: İki efsaneden nostalji rüzgarı-7

Emel Sayın ve Türkan Şoray'ın neşeli halleri, yıllara meydan okuyan dostluklarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi
SONRAKİ HABER

Ivana Sert'e mahkemeden kötü haber
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler