Emel Sayın arşivinden çıkardı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." diyerek paylaştı: İki efsaneden nostalji rüzgarı
Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla hayranlarını geçmişe götürdü. Türk sinemasının efsane oyuncusu Türkan Şoray ile karşılıklı oturup el ele tutuştuğu ve kahkahalar attığı anları paylaşan usta sanatçı, "Dünya güzeli Türkan'ımla..." notuyla büyük ilgi gördü.
Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla hayranlarını geçmişe götürdü.
Türk sinemasının efsane oyuncusu Türkan Şoray ile birlikte çekilen özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Sayın, iki sanatçı arasındaki yıllara dayanan dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.
İKİ EFSANE İSİMDEN NOSTALJİ RÜZGÂRI
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettiren Emel Sayın, arşivinden çıkardığı fotoğrafla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Türkan Şoray ile karşılıklı oturup el ele tutuştuğu ve kahkahalar attığı anları paylaşan usta sanatçı, takipçilerine hem duygusal hem de neşeli anlar yaşattı.
"DÜNYA GÜZELİ TÜRKAN'IMLA..."
Emel Sayın'ın paylaşımında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de Türkan Şoray için kullandığı sevgi dolu ifadeler oldu.
Usta sanatçı, fotoğrafın altına "Dünya Güzeli Türkan'ımla bazen şarkı da söyleriz" notunu düşerek Şoray ile arasındaki samimi dostluğu gözler önüne serdi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Türk sanat ve sinema dünyasının iki unutulmaz ismini aynı karede buluşturan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Emel Sayın ve Türkan Şoray'ın neşeli halleri, yıllara meydan okuyan dostluklarını bir kez daha gündeme taşıdı.