Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla hayranlarını geçmişe götürdü.

Türk sinemasının efsane oyuncusu Türkan Şoray ile birlikte çekilen özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Sayın, iki sanatçı arasındaki yıllara dayanan dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.