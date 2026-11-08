Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi
Ünlü modacı Ivana Sert'in, Nişantaşı'ndaki eski dükkanının kira borcu nedeniyle haciz korkusuyla ödediği 77 bin lirayı geri almak için açtığı yedi yıllık dava sonuçlandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Sert'in daha önceki davalarda kiracı olduğunu kabul ettiği gerekçesiyle alacak davasını reddetti.
Ünlü modacı Ivana Sert, İstanbul Nişantaşı'ndaki eski dükkanının kira borcu yüzünden adliyelik oldu.
Şişli'deki Teşvikiye Caddesi'nde bulunan dükkanın 2012 yılına ait kira sözleşmesi nedeniyle hakkında icra takibi başlatılan Sert, avukatından kaynaklanan bir sorun yüzünden bu takipten haberdar olamadığını iddia etti.
77 BİN LİRALIK KİRA BORCU
Kendisine ait olmadığını savunduğu 77 bin liralık borcu, haciz korkusuyla 2018 yılında dükkan sahibi Vassaf Ç.'ye ödeyen ünlü modacı, parasını geri almak için mahkemenin yolunu tuttu.
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ivana Sert, 2012 tarihli kira sözleşmesindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürdü.
HACİZ KORKUSUYLA ÖDEME YAPTI
Dükkan sahibiyle arasında herhangi bir kefillik veya benzeri anlaşma bulunmadığını belirten Sert, hakkında başlatılan icra takibinin haksız ve kötü niyetli olduğunu savundu.
Ünlü modacı, 77 bin lirayı yalnızca haciz korkusuyla ödediğini belirterek parasının iadesini talep etti.
YEDİ YILLIK DOSYA KARARA BAĞLANDI
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
Karşılıklı savunmaların ardından yedi yıllık dosya karara bağlandı.
MAHKEME DAVAYI REDDETTİ
Mahkeme, Ivana Sert'in daha önce İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada söz konusu taşınmazın kiracısı olduğunu kabul ettiğini kaydetti.
Ünlü modacının borçlu olmadığı gerekçesiyle açtığı alacak davasını yerinde bulmayan mahkeme, davayı reddetti.
BAŞINDAN BERİ SÖZLEŞMENİN TARAFI
Dükkan sahibi Vassaf Ç. ise mahkemeye sunduğu dilekçede, kira sözleşmesinde Ivana Sert'in ticari ambleminin bulunduğunu ve ünlü modacının başından beri sözleşmenin tarafı olduğunu belirtti.
Kira alacaklarını uzun süre tahsil edemediği için icra takibi başlattığını söyleyen Vassaf Ç., Sert'in yasal itiraz süresi içinde dosyaya itiraz etmediğini ve takibin kesinleştiğini ifade etti.
BAŞKA BİR DAVADA KİRA SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETTİ
Ayrıca Sert'in İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen başka bir davada kira sözleşmesini kabul ettiğini öne sürdü.