HACİZ KORKUSUYLA ÖDEME YAPTI Dükkan sahibiyle arasında herhangi bir kefillik veya benzeri anlaşma bulunmadığını belirten Sert, hakkında başlatılan icra takibinin haksız ve kötü niyetli olduğunu savundu.

Ünlü modacı, 77 bin lirayı yalnızca haciz korkusuyla ödediğini belirterek parasının iadesini talep etti.

YEDİ YILLIK DOSYA KARARA BAĞLANDI İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Karşılıklı savunmaların ardından yedi yıllık dosya karara bağlandı.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ Mahkeme, Ivana Sert'in daha önce İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada söz konusu taşınmazın kiracısı olduğunu kabul ettiğini kaydetti. Ünlü modacının borçlu olmadığı gerekçesiyle açtığı alacak davasını yerinde bulmayan mahkeme, davayı reddetti.