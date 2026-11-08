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Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi

Ünlü modacı Ivana Sert'in, Nişantaşı'ndaki eski dükkanının kira borcu nedeniyle haciz korkusuyla ödediği 77 bin lirayı geri almak için açtığı yedi yıllık dava sonuçlandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Sert'in daha önceki davalarda kiracı olduğunu kabul ettiği gerekçesiyle alacak davasını reddetti.

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Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi

Ünlü modacı Ivana Sert, İstanbul Nişantaşı'ndaki eski dükkanının kira borcu yüzünden adliyelik oldu.

Şişli'deki Teşvikiye Caddesi'nde bulunan dükkanın 2012 yılına ait kira sözleşmesi nedeniyle hakkında icra takibi başlatılan Sert, avukatından kaynaklanan bir sorun yüzünden bu takipten haberdar olamadığını iddia etti.

Ivana Sert'in davası sonuçlandı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ivana Sert'in davası sonuçlandı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

77 BİN LİRALIK KİRA BORCU

Kendisine ait olmadığını savunduğu 77 bin liralık borcu, haciz korkusuyla 2018 yılında dükkan sahibi Vassaf Ç.'ye ödeyen ünlü modacı, parasını geri almak için mahkemenin yolunu tuttu.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi-3

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ivana Sert, 2012 tarihli kira sözleşmesindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi-4

HACİZ KORKUSUYLA ÖDEME YAPTI

Dükkan sahibiyle arasında herhangi bir kefillik veya benzeri anlaşma bulunmadığını belirten Sert, hakkında başlatılan icra takibinin haksız ve kötü niyetli olduğunu savundu.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi-5

Ünlü modacı, 77 bin lirayı yalnızca haciz korkusuyla ödediğini belirterek parasının iadesini talep etti.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi-6

YEDİ YILLIK DOSYA KARARA BAĞLANDI

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Karşılıklı savunmaların ardından yedi yıllık dosya karara bağlandı.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi-7

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Mahkeme, Ivana Sert'in daha önce İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada söz konusu taşınmazın kiracısı olduğunu kabul ettiğini kaydetti.

Ünlü modacının borçlu olmadığı gerekçesiyle açtığı alacak davasını yerinde bulmayan mahkeme, davayı reddetti.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi-8

BAŞINDAN BERİ SÖZLEŞMENİN TARAFI

Dükkan sahibi Vassaf Ç. ise mahkemeye sunduğu dilekçede, kira sözleşmesinde Ivana Sert'in ticari ambleminin bulunduğunu ve ünlü modacının başından beri sözleşmenin tarafı olduğunu belirtti.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi-9

Kira alacaklarını uzun süre tahsil edemediği için icra takibi başlattığını söyleyen Vassaf Ç., Sert'in yasal itiraz süresi içinde dosyaya itiraz etmediğini ve takibin kesinleştiğini ifade etti.

Ivana Sert'in kira borcu davasında karar çıktı: 77 bin lirasını geri almak isteyen ünlü modacının davası reddedildi-10

BAŞKA BİR DAVADA KİRA SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETTİ

Ayrıca Sert'in İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen başka bir davada kira sözleşmesini kabul ettiğini öne sürdü.

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