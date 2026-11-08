Ekranların sevilen oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, son dönemde hem özel hayatındaki gelişmeler hem de dış görünüşünde yaptığı cesur değişikliklerle magazin gündeminin en üst sıralarına yerleşti.

Hafsanur Sancaktutan, depresyon iddialarına yanıt verdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) AYRILIĞIN HEMEN ARDINDAN SAÇLARINI KESTİRMİŞTİ Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyi tamamen sonlandıran güzel oyuncu, ayrılığın hemen ardından saçlarını kısacık kestirerek hayranlarını şaşkına çevirmişti.