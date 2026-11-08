Ayrılık sonrası saçlarını kısacık kestirmişti! Hafsanur Sancaktutan'dan depresyon iddialarına yanıt
Kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyi tamamen sonlandıran Hafsanur Sancaktutan, ayrılığın ardından saçlarını kısacık kestirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Nişantaşı'nda objektiflere takılan güzel oyuncu, "Depresyona girdi" iddialarına net bir dille yanıt vererek hayatının en güzel dönemini yaşadığını söyledi.
Ekranların sevilen oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, son dönemde hem özel hayatındaki gelişmeler hem de dış görünüşünde yaptığı cesur değişikliklerle magazin gündeminin en üst sıralarına yerleşti.
AYRILIĞIN HEMEN ARDINDAN SAÇLARINI KESTİRMİŞTİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyi tamamen sonlandıran güzel oyuncu, ayrılığın hemen ardından saçlarını kısacık kestirerek hayranlarını şaşkına çevirmişti.
NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ
Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "Saçlarım tekrar uzadı. Ben de kısaltmak için kuaföre geldim" dedi.
"HAYATIMIN EN GÜZEL DÖNEMİNİ YAŞIYORUM"
Kubilay Aka ile ayrılığının ardından 'Depresyona girdi' yorumları yapılan oyuncuya kadınların genellikle depresyona girdiklerinde saçlarını kestirdiğinin söylenmesi üzerine, "Uzun zamandır kestirmek istiyordum. Yani söylenildiği gibi depresyona girmedim. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum.'' diyerek eski aşkına gönderme yaptı.