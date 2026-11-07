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Survivor’da başlayan aşk 2. kez evlatla taçlandı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker’den minik kızlarıyla ilk aile pozu

Survivor 2021 şampiyonu başpehlivan İsmail Balaban ile yarışmada tanışıp evlendiği İlayda Şeker, ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir kız bebekleri daha dünyaya gelen ünlü çift, doğumun ardından ilk aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Survivor’da başlayan aşk 2. kez evlatla taçlandı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker’den minik kızlarıyla ilk aile pozu

Televizyon ekranlarının sevilen çifti İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in aileleri büyümeye devam ediyor. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü ikili, ikinci çocuklarını kucaklarına alarak yeniden bebek sevinci yaşadı.

İlayda Şeker doğumhanede çekilen karesini takipçileriyle paylaştı.İlayda Şeker doğumhanede çekilen karesini takipçileriyle paylaştı.

"HOŞ GELDİN GÜZEL PRENSESİM MAYDA'MIZ"

Doğumun hemen ardından müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran İlayda Şeker, bebeği, eşi İsmail Balaban ve doktoruyla birlikte yer aldığı ilk aile fotoğrafını paylaştı. Çiçeği burnunda anne, duygusal paylaşımına "Hoş geldin güzel prensesim Mayda'mız" notunu ekleyerek kızlarının adını açıkladı.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker ilk kızları İlis ile.İsmail Balaban ve İlayda Şeker ilk kızları İlis ile.

İSMAİL BALABAN'DAN DUYGUSAL MESAJ

Yeniden baba olmanın heyecanını yaşayan Survivor şampiyonu İsmail Balaban da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Doğum sonrası ilk aile pozu geldi.Doğum sonrası ilk aile pozu geldi.

Şükür dolu ifadeler kullanan ünlü isim, "Çok şükür ikinci kızımız Mayda sağlıcakla dünyaya geldi. Ömrü, bahtı güzel, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah" sözleriyle duygularını ifade etti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AŞKLARI SURVIVOR'DA BAŞLAMIŞTI

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, mücadele ettikleri Survivor 2021 sezonunda tanışmış, adadaki arkadaşlıkları kısa süre içinde romantik bir ilişkiye dönüşmüştü. Birlikteliklerini resmiyete döken çift, 2022 yılında görkemli bir nikah merasimiyle hayatlarını birleştirmişti.

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