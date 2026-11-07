Doğum sonrası ilk aile pozu geldi.

Şükür dolu ifadeler kullanan ünlü isim, "Çok şükür ikinci kızımız Mayda sağlıcakla dünyaya geldi. Ömrü, bahtı güzel, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah" sözleriyle duygularını ifade etti.