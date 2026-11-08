Eda Ece'nin babası hastaneye kaldırıldı: Ünlü oyuncudan hastane odasından yürek burkan "Babam" paylaşımı
Yasak Elma dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Eda Ece, özel hayatından gelen üzücü bir haberle sarsıldı. Babasının geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye koştuğu öğrenilen ünlü oyuncu, hastane odasından babasının elini tuttuğu duygusal bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun babası, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz hastaneye giden Ece, babasını bir an olsun yalnız bırakmadı.
HASTANE ODASINDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, hastane odasından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının elini tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayımlayan Ece, kareye yalnızca "Babam" notunu düştü ve kalp emojisi ekledi.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, babasının sağlık durumu merak konusu oldu. Eda Ece, babasının geçirdiği rahatsızlığın nedeni ve son sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
DAHA ÖNCE DE BABASI İÇİN ENDİŞELENMİŞTİ
Öte yandan Eda Ece'nin anne ve babası daha önce koronavirüse yakalanmıştı. O dönem ailesinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, annesinin iyi olduğunu ancak babasının durumunun ciddi olduğunu duyurmuştu.
"BU HAYATTAKİ EN DEĞERLİ VARLIKLARIM"
Ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ece, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum."
YASAK ELMA İLE HAFIZALARA KAZINDI
2011 yılında yayımlanan Pis Yedili dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Eda Ece, kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol aldı. Özellikle 2018 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve 2023'te final yapan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük beğeni topladı.
Oyuncu, son olarak 2026 yılında ekran hayatına başlayan Tuzlu Kahve dizisinde başrol üstlendi. Şimdilerde babasının sağlık durumuyla gündeme gelen Eda Ece'nin hastaneden yapacağı yeni açıklama merakla bekleniyor.