DAHA ÖNCE DE BABASI İÇİN ENDİŞELENMİŞTİ

Öte yandan Eda Ece'nin anne ve babası daha önce koronavirüse yakalanmıştı. O dönem ailesinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, annesinin iyi olduğunu ancak babasının durumunun ciddi olduğunu duyurmuştu.