Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, Kaderimin Oyunu ve Veliaht gibi yapımlarla kariyerindeki başarısını sürdüren Akın Akınözü, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir süredir moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, ilişkisinde birinci yılı geride bıraktı. Mayıs ayında birlikte katıldıkları bir etkinlikte aşklarını gözler önüne seren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla da adlarından söz ettirmeye devam ediyor.