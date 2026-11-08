Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu'ndan romantik 1. yıl paylaşımı: "Aşık olmak müthiş bir şeymiş"
Hercai ve Kaderimin Oyunu projeleriyle tanınan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, moda tasarımcısı sevgilisi Melis Uzunoğlu ile ilişkisinde birinci yılı geride bıraktı. Sosyal medyadan sevgilisiyle romantik fotoğraflarını yayımlayan Uzunoğlu'nun "Aşık olmak müthiş bir şeymiş" notuna Akınözü "İyi ki..." diyerek yanıt verdi.
Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, Kaderimin Oyunu ve Veliaht gibi yapımlarla kariyerindeki başarısını sürdüren Akın Akınözü, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Bir süredir moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, ilişkisinde birinci yılı geride bıraktı. Mayıs ayında birlikte katıldıkları bir etkinlikte aşklarını gözler önüne seren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla da adlarından söz ettirmeye devam ediyor.
UZUN SÜRELİ İLİŞKİSİ BİTMİŞTİ
35 yaşındaki oyuncu, daha önce Sandra Pestemalciyan ile yaşadığı uzun soluklu ilişkiyle gündeme gelmişti.
İkilinin yollarını ayırmasının ardından bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Akınözü, daha sonra gönlünü moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu'na kaptırmıştı.
ETKİNLİKTE AŞKLARINI DUYURMUŞLARDI
Yeni ilişkisini katıldığı bir etkinlikte gözler önüne seren oyuncu, sevgilisiyle verdiği pozlarla hayranlarından yoğun ilgi görmüştü.
BİRLİKTELİKLERİNİN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ
Birlikteliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan Melis Uzunoğlu, sosyal medya hesabından sevgilisi Akın Akınözü ile çekilen romantik fotoğraflarını yayımladı.
"AŞIK OLMAK MÜTHİŞ BİR ŞEYMİŞ"
Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Uzunoğlu, aşkını şu sözlerle dile getirdi:
"Nerdeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım."
AKIN AKINÖZÜ'NDEN İKİ KELİMELİK YANIT
Sevgilisinin romantik paylaşımına kayıtsız kalmayan Akın Akınözü ise kısa ama anlamlı bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, Melis Uzunoğlu'nun aşk dolu sözlerine "İyi ki..." diyerek karşılık verdi.
ROMANTİK KARELERİYLE GÜNDEMDELER
Özel hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu, zaman zaman birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşıyor.