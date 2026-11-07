Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Gökhan Suar'dan acı haber geldi. Bir süredir yaşam mücadelesi veren Suar, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yeşim Gül ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Yeşim Gül ve hayat arkadaşı Gökhan Suar.

DUA İSTEMİŞTİ

Tedavi sürecinde durumu ağırlaşan ve entübe edildiği öğrenilen Gökhan Suar için Yeşim Gül geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ve sevenlerine seslenerek hayat arkadaşı için dua istemişti.

Fotoğraflar: Sosyal medya

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Gökhan Suar'ın vefatının ardından cenaze programı da netleşti. Suar'ın naaşı, bugün ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazıyla birlikte toprağa verilecek.

Yeşim Gül