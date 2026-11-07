Günlerdir dua istiyordu acı haber geldi! Oyuncu Yeşim Gül'ün en zor günü
Oyuncu Yeşim Gül'ün bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden hayat arkadaşı Gökhan Suar yaşamını kaybetti. Hastane sürecinde dua isteyen ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Gökhan Suar'dan acı haber geldi. Bir süredir yaşam mücadelesi veren Suar, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yeşim Gül ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
DUA İSTEMİŞTİ
Tedavi sürecinde durumu ağırlaşan ve entübe edildiği öğrenilen Gökhan Suar için Yeşim Gül geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ve sevenlerine seslenerek hayat arkadaşı için dua istemişti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Gökhan Suar'ın vefatının ardından cenaze programı da netleşti. Suar'ın naaşı, bugün ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazıyla birlikte toprağa verilecek.