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Sosyal medyadaki ilandan sonra ilk kez yan yana! Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün keyfi yerinde!

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz ile meslektaşı Serra Arıtürk, birlikteliklerini ilan etmelerinin ardından ilk kez kameralar karşısına birlikte çıktı. Oldukça neşeli görünen ünlü ikili, habercilerin tebriklerini tebessümle karşıladı.

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Sosyal medyadaki ilandan sonra ilk kez yan yana! Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün keyfi yerinde!

Cemre Baysel ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir yalnız olan Aytaç Şaşmaz, kalbini kaptırdığı Serra Arıtürk ile olan ilişkisinde yeni bir adım attı.

Aytaç Şaşmaz.Aytaç Şaşmaz.

Yaz aylarından bu yana birlikte oldukları konuşulan oyuncu ikili, gözlerden uzak sürdürdükleri beraberliklerinin ardından ilk kez yan yana görüntülendi.

Serra Arıtürk.Serra Arıtürk.

AŞKLARINI SOSYAL MEDYADA İLAN ETMİŞLERDİ

İlişki iddialarının ardından sessizliklerini koruyan ikili, ilk hamleyi doğum günü kutlamasıyla yapmıştı.

İlişkilerini sosyal medyadan duyurmuşlardı.İlişkilerini sosyal medyadan duyurmuşlardı.

Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Serra Arıtürk'ün 28. yaş gününde sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düşerek birlikteliğini resmen duyurmuştu.

Ünlü çift ilk kez yan yana görüntülendi.Ünlü çift ilk kez yan yana görüntülendi.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ünlü çift Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikten sonra ilk kez kameralar karşısına birlikte geçti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Oldukça neşeli ve samimi olan ikili, muhabirlerin "Sizi ilk kez yan yana görüyoruz, ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine tebessümle karşılık verdi.

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