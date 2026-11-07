Sosyal medyadaki ilandan sonra ilk kez yan yana! Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün keyfi yerinde!
Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz ile meslektaşı Serra Arıtürk, birlikteliklerini ilan etmelerinin ardından ilk kez kameralar karşısına birlikte çıktı. Oldukça neşeli görünen ünlü ikili, habercilerin tebriklerini tebessümle karşıladı.
Cemre Baysel ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir yalnız olan Aytaç Şaşmaz, kalbini kaptırdığı Serra Arıtürk ile olan ilişkisinde yeni bir adım attı.
Yaz aylarından bu yana birlikte oldukları konuşulan oyuncu ikili, gözlerden uzak sürdürdükleri beraberliklerinin ardından ilk kez yan yana görüntülendi.
AŞKLARINI SOSYAL MEDYADA İLAN ETMİŞLERDİ
İlişki iddialarının ardından sessizliklerini koruyan ikili, ilk hamleyi doğum günü kutlamasıyla yapmıştı.
Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Serra Arıtürk'ün 28. yaş gününde sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düşerek birlikteliğini resmen duyurmuştu.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ünlü çift Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikten sonra ilk kez kameralar karşısına birlikte geçti.
Oldukça neşeli ve samimi olan ikili, muhabirlerin "Sizi ilk kez yan yana görüyoruz, ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine tebessümle karşılık verdi.