Deli Yürek ve Yabancı Damat'ın arkasındaki usta kalemdi! Senarist Güliz Kucur'dan acı haber
Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarına imza atan ünlü senarist Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. 'Deli Yürek', 'Yabancı Damat' ve 'Süper Baba' gibi efsane dizilerin senaryosunu kaleme alan usta isim, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Senarist Güliz Kucur'dan acı haber geldi. Kariyeri boyunca milyonları ekrana kilitleyen çok sayıda projenin senaryo ekibinde yer alan usta kalem, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Acı gelişmeyi Film-San Vakfı kamuoyuyla paylaştı.
TELEVİZYON TARİHİNE DAMGA VURAN YAPIMLARIN KALEMİYDİ
1965 yılında İzmir'de dünyaya gelen Güliz Kucur, ekran yolculuğu boyunca izleyicilerin hafızasına kazınan pek çok dizinin senaryosunu üstlendi. Kucur, 'Yabancı Damat', 'Aliye', 'Süper Baba', 'Deli Yürek', 'Aynalı Tahir' ve 'İkinci Bahar' gibi Türk televizyonunun mihenk taşı sayılan projelerin hikayelerine hayat verdi. Kucur, son olarak 'Kalk Gidelim' isimli dizinin senaryosunu kaleme almış ve uzun süredir ekran projelerinden uzak bir yaşam sürüyordu.
BAHÇEKÖY MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK
Geçmişte kanser tedavisi gördüğü bilinen senaristin vefatı sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. 61 yaşında hayata gözlerini yuman Güliz Kucur'un cenaze programı da netleşti. Merhumenin naaşı, bugün İstanbul Sarıyer'de bulunan Bahçeköy Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.