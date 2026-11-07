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TELEVİZYON TARİHİNE DAMGA VURAN YAPIMLARIN KALEMİYDİ

1965 yılında İzmir'de dünyaya gelen Güliz Kucur, ekran yolculuğu boyunca izleyicilerin hafızasına kazınan pek çok dizinin senaryosunu üstlendi. Kucur, 'Yabancı Damat', 'Aliye', 'Süper Baba', 'Deli Yürek', 'Aynalı Tahir' ve 'İkinci Bahar' gibi Türk televizyonunun mihenk taşı sayılan projelerin hikayelerine hayat verdi. Kucur, son olarak 'Kalk Gidelim' isimli dizinin senaryosunu kaleme almış ve uzun süredir ekran projelerinden uzak bir yaşam sürüyordu.