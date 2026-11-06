Hiç beklemediği anda başladı! Gökhan Keser yeni aşkını böyle duyurdu
Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu ve sevgilisiyle Fethiye'de çekilen romantik karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, Fethiye tatilinde sevgilisi Bade ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Romantik karelerine "Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu ekleyen Keser, bu hamlesiyle magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
"NEDEN OLMASIN?"
Geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Hayranınla evlenir misin?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
Keser, "Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Keser, daha önce oyuncu Çiğdem Batur ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündemine gelmişti.