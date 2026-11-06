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Hiç beklemediği anda başladı! Gökhan Keser yeni aşkını böyle duyurdu

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu ve sevgilisiyle Fethiye'de çekilen romantik karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Hiç beklemediği anda başladı! Gökhan Keser yeni aşkını böyle duyurdu

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, Fethiye tatilinde sevgilisi Bade ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Gökhan Keser ile sevgilisi Bade'nin Fethiye tatilinden kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.Gökhan Keser ile sevgilisi Bade'nin Fethiye tatilinden kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Romantik karelerine "Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu ekleyen Keser, bu hamlesiyle magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken sanatçı, yeni bir ilişkiye adım attı.Geçtiğimiz yıl katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken sanatçı, yeni bir ilişkiye adım attı.

"NEDEN OLMASIN?"

Geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Hayranınla evlenir misin?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

Romantik Fethiye kareleri sonrası şarkıcının geçmişte yaptığı evlilik ve ilişki açıklamaları yeniden hatırlandı.Romantik Fethiye kareleri sonrası şarkıcının geçmişte yaptığı evlilik ve ilişki açıklamaları yeniden hatırlandı.

Keser, "Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Öte yandan Keser, daha önce oyuncu Çiğdem Batur ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündemine gelmişti.

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