Romantik Fethiye kareleri sonrası şarkıcının geçmişte yaptığı evlilik ve ilişki açıklamaları yeniden hatırlandı.

Keser, "Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.