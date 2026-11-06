"Bu elbiseleri silah zoruyla mı giyiniyorlar" Melis Sezen'in dekolteli kırmızı tarzı sınıfta kaldı
Katıldığı özel gecede kırmızı dekolteli bir elbise tercih eden Melis Sezen, kıyafet seçimiyle takipçilerinden geçer not alamadı ve tarzıyla sınıfta kaldı.
Ünlü isimlerin bir araya geldiği özel organizasyona katılan oyuncu Melis Sezen, gecede tercih ettiği kırmızı renkli ve göğüs kısmı dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
Etkinlik alanında basın mensuplarına poz veren oyuncunun bu görünümü, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu.
TARZIYLA SINIFTA KALDI
Kırmızı elbisesiyle davette yer alan Melis Sezen'in kıyafet seçimi, sosyal medya kullanıcıları tarafından olumsuz karşılandı.
Oyuncunun stilini beğenmeyen takipçileri, yapılan paylaşımların altına eleştirel yorumlar sıraladı.
SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞDI
Melis Sezen'in etkinlikteki görünümünün ardından görselin altına kullanıcılar tarafından adeta eleştiri yağdırıldı.
Fotoğrafların yayılmasıyla birlikte sosyal medyada oyuncu için şu yorumlar öne çıktı:
"O kıyafetle şık olduğunu düşünüyor, bunun modacısı kim?"
"Allah affetsin çok komik buldum, düşük bütçeli 80'ler prodüksiyonu gibi."
"Sana güzel diyecekler sakın onlara inanma."
"Bu elbiseleri silah zoruyla mı giyiniyorlar?"
"Dekolte giymek ve bu çok ayrı şeyler ne yazık ki hiç yakışmamış, neden kendine bu kötülüğü yapmış konuşulmamayı tercih etseydi keşke."
"Hiç mi olmamış? Evet hiiiiiiç olmamış..."