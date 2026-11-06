Stiliyle sınıfta kalan Melis Sezen'in o kırmızı elbiseli neşeli halleri kameralara böyle yansıdı.

Özel organizasyonda kırmızı tarzıyla boy gösteren Melis Sezen sosyal medyanın diline düştü.

Fotoğrafların yayılmasıyla birlikte sosyal medyada oyuncu için şu yorumlar öne çıktı:

"O kıyafetle şık olduğunu düşünüyor, bunun modacısı kim?"

"Allah affetsin çok komik buldum, düşük bütçeli 80'ler prodüksiyonu gibi."

"Sana güzel diyecekler sakın onlara inanma."

"Bu elbiseleri silah zoruyla mı giyiniyorlar?"

"Dekolte giymek ve bu çok ayrı şeyler ne yazık ki hiç yakışmamış, neden kendine bu kötülüğü yapmış konuşulmamayı tercih etseydi keşke."

"Hiç mi olmamış? Evet hiiiiiiç olmamış..."

Melis Sezen