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"Bu elbiseleri silah zoruyla mı giyiniyorlar" Melis Sezen'in dekolteli kırmızı tarzı sınıfta kaldı

Katıldığı özel gecede kırmızı dekolteli bir elbise tercih eden Melis Sezen, kıyafet seçimiyle takipçilerinden geçer not alamadı ve tarzıyla sınıfta kaldı.

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"Bu elbiseleri silah zoruyla mı giyiniyorlar" Melis Sezen'in dekolteli kırmızı tarzı sınıfta kaldı

Ünlü isimlerin bir araya geldiği özel organizasyona katılan oyuncu Melis Sezen, gecede tercih ettiği kırmızı renkli ve göğüs kısmı dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Etkinlik alanında basın mensuplarına poz veren oyuncunun bu görünümü, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Katıldığı özel gecede kırmızı elbise tercih eden Melis Sezen'in tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.Katıldığı özel gecede kırmızı elbise tercih eden Melis Sezen'in tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

TARZIYLA SINIFTA KALDI

Kırmızı elbisesiyle davette yer alan Melis Sezen'in kıyafet seçimi, sosyal medya kullanıcıları tarafından olumsuz karşılandı.

Melis Sezen.Melis Sezen.

Oyuncunun stilini beğenmeyen takipçileri, yapılan paylaşımların altına eleştirel yorumlar sıraladı.

Stiliyle sınıfta kalan Melis Sezen'in o kırmızı elbiseli neşeli halleri kameralara böyle yansıdı.Stiliyle sınıfta kalan Melis Sezen'in o kırmızı elbiseli neşeli halleri kameralara böyle yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞDI

Melis Sezen'in etkinlikteki görünümünün ardından görselin altına kullanıcılar tarafından adeta eleştiri yağdırıldı.

Özel organizasyonda kırmızı tarzıyla boy gösteren Melis Sezen sosyal medyanın diline düştü.Özel organizasyonda kırmızı tarzıyla boy gösteren Melis Sezen sosyal medyanın diline düştü.

Fotoğrafların yayılmasıyla birlikte sosyal medyada oyuncu için şu yorumlar öne çıktı:

"O kıyafetle şık olduğunu düşünüyor, bunun modacısı kim?"

"Allah affetsin çok komik buldum, düşük bütçeli 80'ler prodüksiyonu gibi."

"Sana güzel diyecekler sakın onlara inanma."

"Bu elbiseleri silah zoruyla mı giyiniyorlar?"

"Dekolte giymek ve bu çok ayrı şeyler ne yazık ki hiç yakışmamış, neden kendine bu kötülüğü yapmış konuşulmamayı tercih etseydi keşke."

"Hiç mi olmamış? Evet hiiiiiiç olmamış..."

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