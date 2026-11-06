Anne olmak için gün sayan Chloe Loughnan’ın karnı burnunda! Bebeğinin cinsiyetini “Geliyor” deyip duyurdu
Serdar Ortaç'ın eski eşi model ve sunucu Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayarken karnı burnunda verdiği pozlarla dikkat çekti ve bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.
Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikle uzun süre magazin gündeminde yer alan model ve sunucu Chloe Loughnan, özel hayatıyla yeniden adından söz ettiriyor.
Kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da merak edilen ünlü isim, annelik heyecanını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
MUTLU BİRLİKTELİKTEN SÜRPRİZ BEBEK MÜJDESİ
Mimar Fergus Hennessy ile gözlerden uzak ama son derece mutlu bir beraberliği olan Chloe Loughnan, geçtiğimiz süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu.
Ünlü model, bebek haberini takipçilerine aktarırken "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düşerek yaşadığı büyük mutluluğu gözler önüne sermişti.
KARNI BURNUNDA POZLAR VE CİNSİYET AÇIKLAMASI
Anne olmak için gün sayan ve bu özel dönemin tadını çıkaran Chloe Loughnan, son olarak karnı burnunda yeni pozlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Hamilelik sürecini ve heyecanını sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya devam eden ünlü isim, bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu müjdeledi.
"Bizim minik prens geliyor" ifadeleriyle bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıklayan Loughnan, magazin kulislerinde büyük yankı uyandırırken takipçilerinden de tebrik mesajları aldı.