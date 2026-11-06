UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Anne olmak için gün sayan Chloe Loughnan’ın karnı burnunda! Bebeğinin cinsiyetini “Geliyor” deyip duyurdu

Serdar Ortaç'ın eski eşi model ve sunucu Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayarken karnı burnunda verdiği pozlarla dikkat çekti ve bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Anne olmak için gün sayan Chloe Loughnan’ın karnı burnunda! Bebeğinin cinsiyetini “Geliyor” deyip duyurdu

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikle uzun süre magazin gündeminde yer alan model ve sunucu Chloe Loughnan, özel hayatıyla yeniden adından söz ettiriyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayıyor.Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayıyor.

Kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da merak edilen ünlü isim, annelik heyecanını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Karnı burnunda yeni pozlar veren ünlü model, hamilelik heyecanını gözler önüne serdi.Karnı burnunda yeni pozlar veren ünlü model, hamilelik heyecanını gözler önüne serdi.

MUTLU BİRLİKTELİKTEN SÜRPRİZ BEBEK MÜJDESİ

Mimar Fergus Hennessy ile gözlerden uzak ama son derece mutlu bir beraberliği olan Chloe Loughnan, geçtiğimiz süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu.

ʺŞimdiye kadarki en sevdiğim bölümʺ notuyla hamileliğini duyuran güzel isim mutluluk saçıyor.ʺŞimdiye kadarki en sevdiğim bölümʺ notuyla hamileliğini duyuran güzel isim mutluluk saçıyor.

Ünlü model, bebek haberini takipçilerine aktarırken "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düşerek yaşadığı büyük mutluluğu gözler önüne sermişti.

Karnı iyice belirginleşen Chloe Loughnan'ın magazin gündemindeki son halleri dikkat çekti.Karnı iyice belirginleşen Chloe Loughnan'ın magazin gündemindeki son halleri dikkat çekti.

KARNI BURNUNDA POZLAR VE CİNSİYET AÇIKLAMASI

Anne olmak için gün sayan ve bu özel dönemin tadını çıkaran Chloe Loughnan, son olarak karnı burnunda yeni pozlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Video Oynatma İkonu Chloe Loughnan'ın cinsiyet mutluluğu

Mutlu birlikteliğini bebekle taçlandıran ünlü model, hamilelik pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.Mutlu birlikteliğini bebekle taçlandıran ünlü model, hamilelik pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

Hamilelik sürecini ve heyecanını sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya devam eden ünlü isim, bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu müjdeledi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"Bizim minik prens geliyor" ifadeleriyle bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıklayan Loughnan, magazin kulislerinde büyük yankı uyandırırken takipçilerinden de tebrik mesajları aldı.

Abajur kız artık 53 yaşında! 90'ların ikonik ismi Bendeniz'i siz bir de şimdi görün
SONRAKİ HABER

Bendeniz'in son hali sosyal medyayı salladı
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler