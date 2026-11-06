Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikle uzun süre magazin gündeminde yer alan model ve sunucu Chloe Loughnan, özel hayatıyla yeniden adından söz ettiriyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayıyor.

Karnı burnunda yeni pozlar veren ünlü model, hamilelik heyecanını gözler önüne serdi.

MUTLU BİRLİKTELİKTEN SÜRPRİZ BEBEK MÜJDESİ

Mimar Fergus Hennessy ile gözlerden uzak ama son derece mutlu bir beraberliği olan Chloe Loughnan, geçtiğimiz süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu.