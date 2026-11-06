Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile DJ Faruk Sabancı'nın aşkı tüm hızıyla sürüyor. Birlikte geçirdikleri keyifli anlar ve yan yana görüntülendikleri her an sosyal medyada büyük ilgi gören çift, magazin basınının da yakın takibinde yer almaya devam ediyor.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

FARUK SABANCI'DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz günlerde 32. yaşına adım atan oyuncuya sevgilisinden duygusal bir jest gelmişti. Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşmüştü. İkilinin bu romantik karesi kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni ve yorum toplamıştı.