Gözlerden uzak ama dolu dizgin! Esra Bilgiç'ten Faruk Sabancı sorularına içten yanıt!
Geçtiğimiz günlerde 32. yaş gününü kutlayan oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürdüğü ilişkisinin gidişatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile DJ Faruk Sabancı'nın aşkı tüm hızıyla sürüyor. Birlikte geçirdikleri keyifli anlar ve yan yana görüntülendikleri her an sosyal medyada büyük ilgi gören çift, magazin basınının da yakın takibinde yer almaya devam ediyor.
FARUK SABANCI'DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI
Geçtiğimiz günlerde 32. yaşına adım atan oyuncuya sevgilisinden duygusal bir jest gelmişti. Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşmüştü. İkilinin bu romantik karesi kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni ve yorum toplamıştı.
"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncu, sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikteliğinin nasıl gittiğine dair soruları içtenlikle yanıtladı. Bilgiç, "Çok güzel gidiyor, her şey yolunda" sözleriyle ilişkilerindeki olumlu gidişatı dile getirdi.
Ünlü oyuncu, birlikte geçirdikleri doğum günü kutlamasının da oldukça keyifli geçtiğini dile getirdi.