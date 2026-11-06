Özel hayatı, mutlu evliliği ve çocuklarıyla geçirdiği neşeli anları sık sık sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı Alişan, magazin kulislerinde bu kez evinin içinden yaptığı güvenlik kamerası paylaşımıyla geniş yankı uyandırdı.

Alişan, evindeki güvenlik kamerasından sızan eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu. EV İÇİNDE EĞLENCELİ DAKİKALAR Ev halini tüm doğallığı ve samimiyetiyle gözler önüne süren, çocuklarının gün içerisindeki hareketli ve neşeli dakikalarını esprili bir dille aktaran ünlü isim, kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan ve en çok paylaşılan içeriklerinden birine imza attı.