UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Gizli kameradan çıkan görüntüler kahkaha attırdı! Alişan’ın evinde eğlenceli anlar

Şarkıcı ve oyuncu Alişan, evindeki güvenlik kamerasına yansıyan renkli ve eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak samimi bir aile kesitini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gizli kameradan çıkan görüntüler kahkaha attırdı! Alişan’ın evinde eğlenceli anlar

Özel hayatı, mutlu evliliği ve çocuklarıyla geçirdiği neşeli anları sık sık sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı Alişan, magazin kulislerinde bu kez evinin içinden yaptığı güvenlik kamerası paylaşımıyla geniş yankı uyandırdı.

Alişan, evindeki güvenlik kamerasından sızan eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu.Alişan, evindeki güvenlik kamerasından sızan eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

EV İÇİNDE EĞLENCELİ DAKİKALAR

Ev halini tüm doğallığı ve samimiyetiyle gözler önüne süren, çocuklarının gün içerisindeki hareketli ve neşeli dakikalarını esprili bir dille aktaran ünlü isim, kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan ve en çok paylaşılan içeriklerinden birine imza attı.

Eşi Buse Varol'u etiketleyen Alişan, ev hallerine düştüğü esprili notla dikkat çekti.Eşi Buse Varol'u etiketleyen Alişan, ev hallerine düştüğü esprili notla dikkat çekti.

Eşi Buse Varol'u da etiketleyerek yaptığı bu özel paylaşımda, ev içerisindeki hareketli ve renkli anlara dikkat çeken Alişan, aile yaşamının ne kadar neşeli geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir tarafta piyano melodileri yükselirken diğer tarafta yaşanan koşturmaca izleyenleri gülümsetti.Bir tarafta piyano melodileri yükselirken diğer tarafta yaşanan koşturmaca izleyenleri gülümsetti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN TATLI DETAY

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde evin geniş salonunda bir çocuğun piyano çalarak keyifli vakit geçirmesi, diğer çocuğun ise ev içerisinde neşeyle koşturması yer aldı.

Alişan'ın evinin içinden paylaştığı neşeli çocuk videoları magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.Alişan'ın evinin içinden paylaştığı neşeli çocuk videoları magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Evin içindeki bu hareketli, cıvıl cıvıl ve son derece neşeli tabloyu hiçbir filtre veya kurgu yapmadan doğrudan sosyal medya hesabına taşıyan Alişan, gönderisine eklediği esprili ve samimi notla takipçilerini kahkahaya boğmayı başardı.

ʺBiri topçu, biri popçu olacakʺ notuyla yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. ʺBiri topçu, biri popçu olacakʺ notuyla yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"BİRİ TOPÇU, BİRİ POPÇU OLACAK"

Paylaşımına doğrudan "Biri topçu, biri popçu olacak dedikleri tam da bu" notunu düşen ünlü şarkıcı, evdeki bu renkli tezatlığı ve çocukların farklı ilgi alanlarını neşeli bir dille özetledi.

Video Oynatma İkonu Alişan'dan "topçu - popçu" paylaşımı

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İzleyenleri gülümseten, ailenin sıcak ve samimi atmosferini yansıtan bu özel ev hali, kısa süre içerisinde binlerce sosyal medya kullanıcısından yoğun ilgi ve büyük beğeni topladı.

Hiç beklemediği anda başladı! Gökhan Keser yeni aşkını böyle duyurdu
SONRAKİ HABER

Aşkını sosyal medyadan ilan etti
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler