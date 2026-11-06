Gizli kameradan çıkan görüntüler kahkaha attırdı! Alişan’ın evinde eğlenceli anlar
Şarkıcı ve oyuncu Alişan, evindeki güvenlik kamerasına yansıyan renkli ve eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak samimi bir aile kesitini gözler önüne serdi.
Özel hayatı, mutlu evliliği ve çocuklarıyla geçirdiği neşeli anları sık sık sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı Alişan, magazin kulislerinde bu kez evinin içinden yaptığı güvenlik kamerası paylaşımıyla geniş yankı uyandırdı.
EV İÇİNDE EĞLENCELİ DAKİKALAR
Ev halini tüm doğallığı ve samimiyetiyle gözler önüne süren, çocuklarının gün içerisindeki hareketli ve neşeli dakikalarını esprili bir dille aktaran ünlü isim, kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan ve en çok paylaşılan içeriklerinden birine imza attı.
Eşi Buse Varol'u da etiketleyerek yaptığı bu özel paylaşımda, ev içerisindeki hareketli ve renkli anlara dikkat çeken Alişan, aile yaşamının ne kadar neşeli geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN TATLI DETAY
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde evin geniş salonunda bir çocuğun piyano çalarak keyifli vakit geçirmesi, diğer çocuğun ise ev içerisinde neşeyle koşturması yer aldı.
Evin içindeki bu hareketli, cıvıl cıvıl ve son derece neşeli tabloyu hiçbir filtre veya kurgu yapmadan doğrudan sosyal medya hesabına taşıyan Alişan, gönderisine eklediği esprili ve samimi notla takipçilerini kahkahaya boğmayı başardı.
"BİRİ TOPÇU, BİRİ POPÇU OLACAK"
Paylaşımına doğrudan "Biri topçu, biri popçu olacak dedikleri tam da bu" notunu düşen ünlü şarkıcı, evdeki bu renkli tezatlığı ve çocukların farklı ilgi alanlarını neşeli bir dille özetledi.
İzleyenleri gülümseten, ailenin sıcak ve samimi atmosferini yansıtan bu özel ev hali, kısa süre içerisinde binlerce sosyal medya kullanıcısından yoğun ilgi ve büyük beğeni topladı.