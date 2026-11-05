Tarzıyla her dönem adından söz ettiren Yıldız Tilbe turuncunun en açık tonunu denedi: Takipçilerinden tam not aldı
Türk müziğinin özgün ismi Yıldız Tilbe, saçlarında yaptığı radikal değişiklikle bir kez daha magazin gündemine geldi. Daha önce bakır ve turuncu tonlarını tercih eden ünlü sanatçı, bu kez turuncunun en açık halini denedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla takipçilerinden tam not alan Tilbe'ye beğeni yağdı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, yıllardır hem şarkıları hem de kendine özgü tarzıyla gündemdeki yerini koruyor.
Saç renklerini sık sık değiştirmesiyle bilinen ünlü sanatçı, son tercihiyle bir kez daha takipçilerinin ilgisini çekti.
TURUNCUNUN EN AÇIK HALİNİ DENEDİ
Daha önce de turuncu ve bakır tonlarında saç renkleri kullanan Yıldız Tilbe, bu kez alışılmış tonlardan çok daha açık bir turuncu tercih etti.
Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcının saçları kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Yıldız Tilbe'nin yeni saç rengi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölmek yerine beğeni yorumlarında buluşturdu.
Ünlü sanatçının paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
- "Ne yapsa yakışıyor kraliçeparator."
- "Portakal çiçeği."
- "Her renk yakışır ablama."
YAPAY ZEKA PAYLAŞIMLARINA İSYAN ETMİŞTİ
Öte yandan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde görüntülerinin yapay zeka kullanılarak farklı fotoğraf ve videolara eklenmesine tepki göstermişti.
Kendisinin yer almadığı içeriklerde görüntüsünün kullanılmasından rahatsız olduğunu dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin."