Saç renklerini sık sık değiştirmesiyle bilinen ünlü sanatçı, son tercihiyle bir kez daha takipçilerinin ilgisini çekti.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe , yıllardır hem şarkıları hem de kendine özgü tarzıyla gündemdeki yerini koruyor.

Yıldız Tilbe, saçlarında radikal bir değişiklik yaptı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

TURUNCUNUN EN AÇIK HALİNİ DENEDİ

Daha önce de turuncu ve bakır tonlarında saç renkleri kullanan Yıldız Tilbe, bu kez alışılmış tonlardan çok daha açık bir turuncu tercih etti.