Genç şarkıcı, konserin ortasında yaptığı hüzünlü açıklamayla hayranlarını derinden sarstı. Şimdiye kadar imza attığı tüm Harbiye maratonlarında kendisini yalnız bırakmayan annesi Aysel İğrek'in bu defa protokoldeki yerini alamadığını dile getiren müzisyen, salondaki herkesi burkan açıklamayı yaptı.

İğrek, önceki tüm konserlerinde en büyük destekçisi olan annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Annesinin 10 gündür hastanede müşahede altında tutulduğunu ve tedavisinin sürdüğünü kaydeden İğrek, annesinin ilk kez bir Harbiye konserini kaçırdığını söylerken salonda büyük bir sessizlik hakim oldu.

Sezen Aksu'nun klasikleşen eseri ʺUnuttun mu Beniʺ şarkısını söyleyen İğrek, parçayı hastanedeki annesine armağan etti. SEZEN AKSU ŞARKISIYLA AĞLATTI Gecenin ilerleyen dakikalarında hüznü daha da artan şarkıcı, duygularını müziğe döktü. Sezen Aksu imzalı "Unuttun mu Beni" şarkısına geçen İğrek, parçayı hastane odasında tedavi gören annesine ithaf etti. Emir Can İğrek harbiye'de gözyaşlarına boğuldu