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Binlerce kişinin önünde gözyaşları sel oldu! Emir Can İğrek’in annesiyle ilgili söylediği sözler konser alanındakileri susturdu

Türk alternatif pop müziğinin tanınan isimlerinden Emir Can İğrek, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bu sezonki dokuzuncu konserine çıktı. Yağmurlu havaya rağmen merdivenlerin dahi dolduğu gecede performans sergileyen şarkıcı, 10 gündür hastanede tedavi gören annesi Aysel İğrek'ten bahsettiği sırada gözyaşlarına hakim olamayarak sahnede duygusal anlar yaşadı.

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Binlerce kişinin önünde gözyaşları sel oldu! Emir Can İğrek’in annesiyle ilgili söylediği sözler konser alanındakileri susturdu

Harbiye Açıkhava'da kapalı gişe geleneğini bozmayarak binlerce hayranıyla buluşan Emir Can İğrek, coşkulu başlayan gecenin ilerleyen saatlerinde dinleyicilerini hüzne boğdu.

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dokuzuncu kez hayranlarıyla bir araya geldi.Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dokuzuncu kez hayranlarıyla bir araya geldi.

Bugüne kadar adım attığı tüm dev sahnelerde kendisini ön sıradan takip eden en büyük destekçisini bu kez yanında bulamayan ünlü şarkıcı, annesinin sağlık mücadelesini ilk kez Harbiye dinleyicisiyle paylaştı.

Olumsuz hava koşullarına ve yağmura rağmen Harbiye Açıkhava'yı dolduran binlerce müziksever kapalı gişe bir konsere imza attı.Olumsuz hava koşullarına ve yağmura rağmen Harbiye Açıkhava'yı dolduran binlerce müziksever kapalı gişe bir konsere imza attı.

Repertuarındaki sevilen parçaları hayranlarıyla tek bir ağızdan seslendiren Emir Can İğrek, konser arasında dinleyicilerine özel bir parantez açtı.

Genç şarkıcı, konserin ortasında yaptığı hüzünlü açıklamayla hayranlarını derinden sarstı.Genç şarkıcı, konserin ortasında yaptığı hüzünlü açıklamayla hayranlarını derinden sarstı.

Şimdiye kadar imza attığı tüm Harbiye maratonlarında kendisini yalnız bırakmayan annesi Aysel İğrek'in bu defa protokoldeki yerini alamadığını dile getiren müzisyen, salondaki herkesi burkan açıklamayı yaptı.

İğrek, önceki tüm konserlerinde en büyük destekçisi olan annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi.İğrek, önceki tüm konserlerinde en büyük destekçisi olan annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Annesinin 10 gündür hastanede müşahede altında tutulduğunu ve tedavisinin sürdüğünü kaydeden İğrek, annesinin ilk kez bir Harbiye konserini kaçırdığını söylerken salonda büyük bir sessizlik hakim oldu.

Sezen Aksu'nun klasikleşen eseri ʺUnuttun mu Beniʺ şarkısını söyleyen İğrek, parçayı hastanedeki annesine armağan etti.Sezen Aksu'nun klasikleşen eseri ʺUnuttun mu Beniʺ şarkısını söyleyen İğrek, parçayı hastanedeki annesine armağan etti.

SEZEN AKSU ŞARKISIYLA AĞLATTI

Gecenin ilerleyen dakikalarında hüznü daha da artan şarkıcı, duygularını müziğe döktü. Sezen Aksu imzalı "Unuttun mu Beni" şarkısına geçen İğrek, parçayı hastane odasında tedavi gören annesine ithaf etti.

Video Oynatma İkonu Emir Can İğrek harbiye'de gözyaşlarına boğuldu

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Eseri seslendirdiği sırada boğazı düğümlenen ve gözyaşlarını tutamayan ünlü şarkıcı şarkıyı tamamlamakta güçlük çekince, Harbiye'yi dolduran binlerce kişilik dev koro devreye girerek İğrek'e alkışlar eşliğinde eşlik etti.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran o anlar, konsere katılan müzikseverlerin kameralarına yansıdı.

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