"ŞEKERİM SINIRDA ÇIKTI" Hamileliği boyunca aşerme yaşamadığını söyleyen Alina Boz, bu kez beslenme düzeninde yapmak zorunda kaldığı değişikliklerden söz etti.

Kan şekeri değerinin sınırda çıktığını açıklayan güzel oyuncu, şunları söyledi: "Birazcık hatta tam tersine beslenmeyle ilgili sağlıklı bir tarafa geçmem gerekti. Bir tık şekerim sınırda çıktı. Dolayısıyla böyle bir diyet durumum bile oldu."

"ŞU AN BİRAZ ONUNLA BOĞUŞUYORUM" Uyguladığı beslenme programının kilo vermek amacı taşımadığını özellikle vurgulayan Boz, şeker ve karbonhidrat tüketimini azalttığını belirtti. "Yani diyet derken kilo vermek anlamında değil de şekeri, karbonhidratı falan azaltmak anlamında. Dolayısıyla şu an biraz onunla boğuşuyorum. Çok yeni bir konu yani benim için de. Ama yok, aşerme yok."

KIZLARI İÇİN EVLERİNİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİLER Öte yandan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, bebeklerinin gelişi öncesinde evlerinde de büyük bir değişikliğe gitmişti. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre çift, Emirgan'daki evlerini doğacak kızları için baştan aşağı yeniledi. Yaklaşık iki ay süren tadilat kapsamında evin iç mimarisi değiştirildi, eski mobilyalar yenilendi ve bebekleri için özel bir oda hazırlandı.