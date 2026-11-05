Anne olmak için gün sayan Alina Boz'dan hamilelik itirafı: "Şekerim sınırda çıktı, şu an onunla boğuşuyorum"
2023 yılında işletmeci Umut Evirgen ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu Alina Boz, şimdilerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Hamileliğinde 6. ayın sonuna yaklaşan güzel oyuncu, katıldığı bir davette hamilelik süreci hakkında samimi açıklamalarda bulunarak kan şekerinin sınırda çıktığını ve diyet yaptığını söyledi.
2023 yılında işletmeci Umut Evirgen ile dünyaevine giren Alina Boz, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda kız bebek beklediklerini müjdeleyen ünlü çift, minik kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 6. ayın sonuna yaklaşan güzel oyuncu, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
PEMBE ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Geceye pembe elbisesi ve altın renkli halka küpeleriyle katılan Alina Boz, zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Hamilelik sürecinin oldukça keyifli geçtiğini belirten oyuncu, günlük hayatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"6. ayımızı bitirmek üzereyiz. Güzel, ne yapıyoruz? Geziyoruz, dolanıyoruz, bol bol yürüyoruz. Keyifli vakit geçiriyorum ya. Son tek başıma kaldığım zamanlar."
"ŞEKERİM SINIRDA ÇIKTI"
Hamileliği boyunca aşerme yaşamadığını söyleyen Alina Boz, bu kez beslenme düzeninde yapmak zorunda kaldığı değişikliklerden söz etti.
Kan şekeri değerinin sınırda çıktığını açıklayan güzel oyuncu, şunları söyledi:
"Birazcık hatta tam tersine beslenmeyle ilgili sağlıklı bir tarafa geçmem gerekti. Bir tık şekerim sınırda çıktı. Dolayısıyla böyle bir diyet durumum bile oldu."
"ŞU AN BİRAZ ONUNLA BOĞUŞUYORUM"
Uyguladığı beslenme programının kilo vermek amacı taşımadığını özellikle vurgulayan Boz, şeker ve karbonhidrat tüketimini azalttığını belirtti.
"Yani diyet derken kilo vermek anlamında değil de şekeri, karbonhidratı falan azaltmak anlamında. Dolayısıyla şu an biraz onunla boğuşuyorum. Çok yeni bir konu yani benim için de. Ama yok, aşerme yok."
KIZLARI İÇİN EVLERİNİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİLER
Öte yandan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, bebeklerinin gelişi öncesinde evlerinde de büyük bir değişikliğe gitmişti.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre çift, Emirgan'daki evlerini doğacak kızları için baştan aşağı yeniledi. Yaklaşık iki ay süren tadilat kapsamında evin iç mimarisi değiştirildi, eski mobilyalar yenilendi ve bebekleri için özel bir oda hazırlandı.
Tadilat süresince Umut Evirgen'in babası Kemal Evirgen'in Yeniköy'deki evinde kalan ikili, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden kendi evlerine taşındı.
"KIZIM TAMAMEN ANNESİNE BENZESİN"
Doğumun Türkiye'de gerçekleşeceğini açıklayan çiftin bebek heyecanı sürerken, Umut Evirgen'in daha önce yaptığı bir açıklama da gündem olmuştu.
Kızını kucağına almak için sabırsızlandığını belirten Evirgen, bebeğinin tamamen annesi Alina Boz'a benzemesini istediğini söylemişti.