Fenomen çift Nur Can ve Ertuğrul Can 5 yıllık evliliği bitiriyor: Gözyaşlarıyla çektikleri boşanma videosu gündem oldu
İkiz çocuklarıyla paylaştıkları mutlu aile kareleriyle tanınan sosyal medya fenomenleri Nur Can ve Ertuğrul Can çifti, 5 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Henüz resmi olarak boşanmadıklarını duyuran ikili, kararın ardından gözyaşlarına hakim olamadıkları hüzünlü bir video yayımladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Nur Can ve Ertuğrul Can çiftinden şaşırtan bir haber geldi.
İkiz çocuklarıyla birlikte aile hayatlarından kesitler paylaşan çift, beş yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı.
BOŞANMA KARARINI BÖYLE DUYURDULAR
Ortak bir açıklama yayımlayan çift, henüz resmi olarak boşanmadıklarını ancak ayrılık sürecine girdiklerini belirtti.
"Sizlerle hayatımıza dair önemli bir kararı paylaşmak istiyoruz. Ertuğrul ile evliliğimizi sonlandırma ve yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Henüz resmi olarak boşanmış değiliz ancak bu yönde bir süreç içerisindeyiz."
Çocuklarının huzur ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurgulayan ikili, takipçilerinden özel hayatlarına saygı göstermelerini istedi.
Açıklamada, "Her ayrılığın bir suçlusu, her bitişin herkes tarafından bilinmesi gereken bir hikâyesi olmak zorunda değil" ifadeleri dikkat çekti.
"İKİ KURUŞ PARA İÇİN 5 SENEMİ ATAR MIYIM?"
Çiftin ayrılık kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar boşanma açıklamasının etkileşim kazanmak amacıyla yapıldığını ileri sürdü.
Haklarındaki yorumlara sessiz kalamayan Nur Can, iddialara sert tepki gösterdi.
"İki kuruş para için, iki gün etkileşim uğruna 5 senemi atar mıyım? İki çocuğumu bu hale getirir miyim?"
BOŞANMA KARARI SONRASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Nur Can, son olarak sosyal medya hesabından boşanma kararının ardından eşiyle birlikte çektikleri bir videoyu paylaştı.
Duygusal anların yaşandığı görüntülerde Nur Can'ın gözyaşlarına hakim olamadığı, Ertuğrul Can'ın ise eşini teselli etmeye çalıştığı görüldü. Çiftin hüzünlü anların arasında birbirlerini güldürmeye çalışması da dikkat çekti.
"NE NEFRET VAR NE DE İHANET"
Ayrılık kararına rağmen aralarındaki sevgi ve saygının devam ettiğini belirten Nur Can, videoya düştüğü notla dikkat çekti.
Nur Can, "Bizim boşanma kararımız bile güle ağlaya. Her boşanan çift birbirine nefret dolu sözler söyleyerek ayrılmaz. Bazıları bu kararı vermek zorunda olduğu için en iyi şekilde bitirmek için uğraşır." dedi.
Paylaştığı görüntüleri her izlediğinde buruk bir mutluluk yaşadığını dile getiren fenomen isim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Videoyu izledikçe gülümsüyorum. Bir yanım buruk olsa da şükür ki kimsenin kimseye bir nefreti ya da ihaneti yok. Bence böylesi daha iyi, en azından saygılı kalabildik."
"BOŞANIRKEN BİLE BİRBİRİMİZİ GÜLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞIZ"
Eşiyle zaman içinde çok iyi arkadaş olduklarını da söyleyen Nur Can, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:
"Biz o kadar iyi arkadaş olmuşuz ki boşanma kararını bile içimiz buruk iken birbirimizi güldürmeye çalışmışız. Çünkü diğer türlüsünü bilmiyoruz."