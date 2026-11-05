"İKİ KURUŞ PARA İÇİN 5 SENEMİ ATAR MIYIM?" Çiftin ayrılık kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar boşanma açıklamasının etkileşim kazanmak amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Haklarındaki yorumlara sessiz kalamayan Nur Can, iddialara sert tepki gösterdi. "İki kuruş para için, iki gün etkileşim uğruna 5 senemi atar mıyım? İki çocuğumu bu hale getirir miyim?"

BOŞANMA KARARI SONRASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Nur Can, son olarak sosyal medya hesabından boşanma kararının ardından eşiyle birlikte çektikleri bir videoyu paylaştı. Duygusal anların yaşandığı görüntülerde Nur Can'ın gözyaşlarına hakim olamadığı, Ertuğrul Can'ın ise eşini teselli etmeye çalıştığı görüldü. Çiftin hüzünlü anların arasında birbirlerini güldürmeye çalışması da dikkat çekti.

"NE NEFRET VAR NE DE İHANET" Ayrılık kararına rağmen aralarındaki sevgi ve saygının devam ettiğini belirten Nur Can, videoya düştüğü notla dikkat çekti. Nur Can, "Bizim boşanma kararımız bile güle ağlaya. Her boşanan çift birbirine nefret dolu sözler söyleyerek ayrılmaz. Bazıları bu kararı vermek zorunda olduğu için en iyi şekilde bitirmek için uğraşır." dedi.