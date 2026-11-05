Etkinlikte hakkında çıkan şirket iflası iddialarına değinen Cemcir, ellerine ulaşmayan tebligat yüzünden hukuki süreç başlattıklarını aktardı.

Şirket adreslerine zamanında ulaşmayan bir resmi tebligat sebebiyle durumdan geç haberdar olduklarını belirten ünlü oyuncu, "Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum." diyerek haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurguladı.