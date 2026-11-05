"Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti" Ölümden dönen Murat Cemcir’in son durumu
Geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan ve üç gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, atlattığı zorlu sürecin ardından objektiflere takıldı. Seslendirmesini üstlendiği projenin tanıtımında boy gösteren ünlü isim, hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de şirketiyle ilgili ortaya atılan iflas söylentilerine açıklık getirdi.
Türkçe dublajında yer aldığı "Şapkalı Kedi" animasyon filminin ön gösterimi vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Murat Cemcir, merak edilen tüm konuları içtenlikle yanıtladı.
Yoğun bakım günlerinin izini silen oyuncu, doktorların kendisine koyduğu yasaklardan şirketine ulaşan hukuki evraklara kadar pek çok detayı ilk ağızdan paylaştı.
"SÜRECİ HUKUK YOLUYLA ÇÖZECEĞİZ"
Son dönemde yapım şirketinin iflas bayrağını çektiği yönündeki iddialarla gündeme gelen Murat Cemcir, konuyla ilgili eksik bilgilendirme olduğunu savundu.
Şirket adreslerine zamanında ulaşmayan bir resmi tebligat sebebiyle durumdan geç haberdar olduklarını belirten ünlü oyuncu, "Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum." diyerek haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurguladı.
"DOKTORLAR 8-9 AY İŞ YAPMAMI İSTEMEDİ"
Hastaneden taburcu olduktan hemen sonra yaptığı açıklamada ölümden döndüğünü belirterek sevenlerinden dua isteyen Cemcir, son sağlık durumu hakkında da müjdeli haberler verdi.
Kendisini toparladığını ve değerlerinin normale döndüğünü kaydeden sanatçı, "Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor." ifadeleriyle hayranlarının yüreğine su serpti.