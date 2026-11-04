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Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Tuğrul Şan'dan müjdeli haber! Canan Erdaş ile samimi bir törenle evlendi

Türk Halk Müziği'nin sevilen duayen sanatçılarından Tuğrul Şan, 78 yaşında Canan Erdaş ile Ordu'da düzenlenen açık hava nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin aileleri ve yakın çevrelerinin katıldığı samimi törende Ordu Valisi Muammer Erol da yer alarak çiftin mutluluğunu paylaştı.

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Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Tuğrul Şan'dan müjdeli haber! Canan Erdaş ile samimi bir törenle evlendi

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Tuğrul Şan, 78 yaşında evlilik kararı aldı.

Usta sanatçı, Canan Erdaş ile Ordu'da gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi.

Tuğrul Şan ile Canan Erdaş dünyaevine girdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Tuğrul Şan ile Canan Erdaş dünyaevine girdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AÇIK HAVADA NİKAH TÖRENİ

Açık havada düzenlenen nikâh törenine çiftin aileleri ve yakın çevrelerinin yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende davetliler, Tuğrul Şan ve Canan Erdaş'ı tebrik ederek mutluluklarını paylaştı.

Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Tuğrul Şan'dan müjdeli haber! Canan Erdaş ile samimi bir törenle evlendi-3

TUĞRUL ŞAN KİMDİR?

Tuğrul Şan, 1948 yılında Ordu'nun Kayadibi köyünde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Şan, profesyonel müzik kariyerine 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda başladı.

Bir süre sonra Türk Halk Müziği Bölümü'ne geçen sanatçı, 1976 yılından itibaren solo programlarla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Tuğrul Şan'dan müjdeli haber! Canan Erdaş ile samimi bir törenle evlendi-4

TRT BÜNYESİNDE UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

TRT bünyesinde uzun yıllar görev yapan Tuğrul Şan, özellikle Karadeniz türküleri olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerine ait eserleri yorumladı.

Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Tuğrul Şan'dan müjdeli haber! Canan Erdaş ile samimi bir törenle evlendi-5

HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Radyo yayınları, konserleri ve müzik çalışmalarıyla Türk Halk Müziği'nin tanınan isimleri arasında yer alan sanatçı, 78 yaşında Canan Erdaş ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

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