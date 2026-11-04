Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Tuğrul Şan'dan müjdeli haber! Canan Erdaş ile samimi bir törenle evlendi
Türk Halk Müziği'nin sevilen duayen sanatçılarından Tuğrul Şan, 78 yaşında Canan Erdaş ile Ordu'da düzenlenen açık hava nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin aileleri ve yakın çevrelerinin katıldığı samimi törende Ordu Valisi Muammer Erol da yer alarak çiftin mutluluğunu paylaştı.
Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Tuğrul Şan, 78 yaşında evlilik kararı aldı.
Usta sanatçı, Canan Erdaş ile Ordu'da gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi.
AÇIK HAVADA NİKAH TÖRENİ
Açık havada düzenlenen nikâh törenine çiftin aileleri ve yakın çevrelerinin yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende davetliler, Tuğrul Şan ve Canan Erdaş'ı tebrik ederek mutluluklarını paylaştı.
TUĞRUL ŞAN KİMDİR?
Tuğrul Şan, 1948 yılında Ordu'nun Kayadibi köyünde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Şan, profesyonel müzik kariyerine 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda başladı.
Bir süre sonra Türk Halk Müziği Bölümü'ne geçen sanatçı, 1976 yılından itibaren solo programlarla dinleyicilerin karşısına çıktı.
TRT BÜNYESİNDE UZUN YILLAR GÖREV YAPTI
TRT bünyesinde uzun yıllar görev yapan Tuğrul Şan, özellikle Karadeniz türküleri olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerine ait eserleri yorumladı.
HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI
Radyo yayınları, konserleri ve müzik çalışmalarıyla Türk Halk Müziği'nin tanınan isimleri arasında yer alan sanatçı, 78 yaşında Canan Erdaş ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.