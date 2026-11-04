Usta sanatçı, Canan Erdaş ile Ordu'da gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi.

Tuğrul Şan ile Canan Erdaş dünyaevine girdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AÇIK HAVADA NİKAH TÖRENİ

Açık havada düzenlenen nikâh törenine çiftin aileleri ve yakın çevrelerinin yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende davetliler, Tuğrul Şan ve Canan Erdaş'ı tebrik ederek mutluluklarını paylaştı.