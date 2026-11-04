Doğum sonrası sağlık mücadelesi! Hailey Bieber'ı tükenme noktasına getiren hastalık!
Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, oğlu Jack Blues'un doğumunun ardından adet öncesi disforik bozuklukla mücadele ederken kendini tamamen yalnız hissettiğini açıkladı. Kadın sağlığı konusundaki farkındalık eksikliğine dikkat çeken ünlü isim, yaşadığı zihinsel zorlukları samimiyetle paylaştı.
2018 yılında dünyaevine giren ve Ağustos 2024'te oğulları Jack Blues'u kucaklarına alan Hailey ve Justin Bieber çiftinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. 29 yaşındaki başarılı model Hailey Bieber, annelik sürecinin ardından geçirdiği zorlu sağlık mücadelesini verdiği son röportajda gün yüzüne çıkardı.
"ADET ÖNCESİ DİSFORİK BOZUKLUKLA MÜCADELE ETTİM"
Oğlu doğduktan sonra adet döngüsünün ikinci yarısında ortaya çıkan ve şiddetli duygu durum bozukluklarına yol açan bir rahatsızlıkla karşılaştığını belirten Hailey Bieber, bu süreçte yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:
"Oğlum doğduktan sonra adet öncesi disforik bozuklukla mücadele ettim. Bu konu hakkında çok fazla konuşma veya araştırma yok."
Zihinsel olarak son derece yoğun ve yıpratıcı bir dönem geçirdiğini daha önceki açıklamalarında da dile getiren ünlü model, rahatsızlığını "Tehlikeli ve ciddiye alınmalı" sözleriyle tanımlamıştı.
Sürecin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini vurgulayan Bieber, "Sanki 'Tüm hayatım sona erecekmiş gibi neden hissediyorum?' diye düşünüyordum" ifadelerini kullanmıştı.
"KONUŞMAK DAHA AZ YALNIZ HİSSETTİRİYOR"
Yaşadığı zorlukları dile getirmenin ve bu konuda sohbet etmenin kendisine iyileştirici bir güç sunduğunu belirten ünlü model, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kişisel olarak benim için sohbet etmek, kendimi daha az yalnız hissetmemi sağlıyor. Birbirimizle empati kurabildiğimizde, birbirimizle ilgili konularda sohbet edebildiğimizde ve karşılaştığımız zorluklardan bahsettiğimizde, bunun yalnız bir yolculuk gibi hissettirmediğini düşünüyorum."
KADIN SAĞLIĞINDA FARKINDALIK EKSİKLİĞİ
Hamilelik ve doğum süreçlerinde kadınların bedeninde ve ruhunda çok büyük değişimler yaşandığına dikkat çeken Hailey Bieber, bu alandaki bilgi ve farkındalık eksikliğinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Bieber, "Hamilelik sırasında, doğum esnasında çok şey oluyor. Çocuk sahibi olmaya giden süreçte çok fazla şey yaşanıyor" diye konuştu.