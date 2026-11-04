Hailey Bieber, oğlu Jack Blues. Sürecin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini vurgulayan Bieber, "Sanki 'Tüm hayatım sona erecekmiş gibi neden hissediyorum?' diye düşünüyordum" ifadelerini kullanmıştı.

2018'de evlenen Hailey Bieber ve dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, şu anda iki yaşında olan oğullarını Ağustos 2024'te kucaklarına aldılar. "KONUŞMAK DAHA AZ YALNIZ HİSSETTİRİYOR" Yaşadığı zorlukları dile getirmenin ve bu konuda sohbet etmenin kendisine iyileştirici bir güç sunduğunu belirten ünlü model, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kişisel olarak benim için sohbet etmek, kendimi daha az yalnız hissetmemi sağlıyor. Birbirimizle empati kurabildiğimizde, birbirimizle ilgili konularda sohbet edebildiğimizde ve karşılaştığımız zorluklardan bahsettiğimizde, bunun yalnız bir yolculuk gibi hissettirmediğini düşünüyorum."