Başak Gümülcinelioğlu'nun oğlu Devin 1 yaşına bastı! Doğum günü paylaşımına Çağlar Ertuğrul'dan jest
Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 4 Kasım 2025'te dünyaya gelen oğlu Devin'in 1. yaş gününü kutladı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yayımlayan ünlü isim, oğluyla çekildiği özel doğum günü fotoğrafıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.
2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikâh masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 4 Kasım 2025'te ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü oyuncu, 78. Cannes Film Festivali'nde hamile olduğunu duyurarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.
"HOŞ GELDİN OĞLUMUZ"
İlk çocukları Devin'i kucaklarına alan çift, doğumun ardından mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Gümülcinelioğlu ve Çıtanak, oğullarıyla ilk fotoğraflarını "Devin Çıtanak, 4 Kasım 2025... Hoş geldin oğlumuz!" notuyla yayımlamıştı.
"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL YOLCULUKSUN"
Anne olduktan sonra ailesiyle geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaşan Başak Gümülcinelioğlu, bu kez oğlunun birinci yaş günü için kamera karşısına geçti.
Devin ile çekilen doğum günü fotoğrafını Instagram hesabından yayımlayan oyuncu, paylaşımına şu duygusal notu düştü:
"Yavru kuşum bugün 1 yaşında. Sayesinde hayatım gökkuşakları ve uçan baloncuklarla doldu. İyi ki doğdun Devin, sen hayatımdaki en güzel yolculuksun annecim."
ÇAĞLAR ERTUĞRUL'DAN NAZAR BONCUKLU YORUM
Başak Gümülcinelioğlu'nun oğluna yazdığı duygusal mesaj, sosyal medyada ilgi gördü.
Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Çağlar Ertuğrul da yorum yaptı. Ertuğrul, anne ve oğlunun doğum günü karesine nazar boncuğu emojileri bırakarak mutluluklarına ortak oldu.
Gümülcinelioğlu'nun oğlu Devin ile paylaştığı kare, minik Devin'in ilk yaş günü anısı olarak takipçileriyle buluştu.