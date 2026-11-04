"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL YOLCULUKSUN" Anne olduktan sonra ailesiyle geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaşan Başak Gümülcinelioğlu, bu kez oğlunun birinci yaş günü için kamera karşısına geçti.

Devin ile çekilen doğum günü fotoğrafını Instagram hesabından yayımlayan oyuncu, paylaşımına şu duygusal notu düştü: "Yavru kuşum bugün 1 yaşında. Sayesinde hayatım gökkuşakları ve uçan baloncuklarla doldu. İyi ki doğdun Devin, sen hayatımdaki en güzel yolculuksun annecim."

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'DAN NAZAR BONCUKLU YORUM Başak Gümülcinelioğlu'nun oğluna yazdığı duygusal mesaj, sosyal medyada ilgi gördü.