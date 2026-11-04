Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat ettiği cinayet davasında istinaf patlaması! Acılı babadan Bertin Yıldız ve Vahap Canbay iddiaları
İstanbul Ümraniye'de arabuluculuk yaptığı sırada öldürülen 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında verilen karara tepki gösteren acılı baba Cemil Kundakçı, mahkemenin Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verdiği beraat kararına isyan etti. Baba Kundakçı, "Bu işin baş mimarı Aleyna'dır, istinaf yoluna başvuruyoruz" dedi.
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen karara tepki gösteren acılı aile, istinaf yoluna başvurmaya hazırlanıyor.
Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. Rapçi Vahap Canbay, 15-20 gün önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi.
KURŞUNLAR 21 YAŞINDAKİ KUNDAKÇI'YA İSABET ETTİ
Canbay bu amaçla, Kalaycıoğlu ile diyaloğu iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) arabuluculuk ricasında bulundu. Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşı ile birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti.
Grup araçta beklediği sırada, çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler ateş açtı. Kurşunlar 21 yaşındaki Kundakçı'ya isabet ederken, genç futbolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILDI
Olaya ilişkin görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Verilen karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulunmaya hazırlanan acılı baba Cemil Kundakçı, Günaydın'a konuştu.
"BU İŞİN BAŞ MİMARI ALEYNA'DIR"
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine tepki gösteren Kundakçı, şunları söyledi:
"Verilen karar hiç adil değil. Çünkü olay günü Aleyna Alaattin'e konum göndermiş. Ayrıca 'Bunlar Bağcılar çocuğu' demiş. Yani sağlam git demiş, bir yerde onu silahlı gitmeye teşvik etmiş. Ayrıca, Kubilay'ın bulunduğu aracı Aleyna'dan başka kimse tanımıyordu. Aleyna göstermiş. Alaattin zaten kendi ağzıyla, 'Ben Aleyna'nın ricası üzerine oraya geldim' demiş. Bu ifade kayıtlarda var. Köpek almaya geldik gibi uyduruk bir gerekçe ortaya koydular. Köpek almaya geldiysen neden Aleyna arabadan inmiyor? Arabada oturup olayı izliyor. İyi niyetli olsaydı katil silahını alıp yürüdüğünde arabadan inip, 'Ne yapıyorsun?' derdi, önüne geçerdi. Bu işin baş mimarı Aleyna'dır. Aleyna'nın başkası üzerinden güç gösterisi yapması ve şımarıklığı benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Buna rağmen beraat etti, elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi lüks mekanlarda vakit geçiriyor."
"CANBAY'IN GELECEĞİNİ TAHMİN ETTİK"
Tahliyesinin ardından Ataşehir'de bir mekanda, müzisyen Bertin Yıldız'la görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu isimle birlikte hareket ettiğini öne süren Cemil Kundakçı, Bertin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi:
"Biz Bertin hakkında istihbarat sağlama, yalan beyanda bulunma ve suçluyu saklama konularında şikayetçi olduk. Bertin'in Aleyna ile hareket ettiği çok açık. Aleyna annesinin evinden Bertin ile çıkıyor. Stüdyonun bulunduğu yere geldiklerinde aracı, Canbay'ın tanıyabileceği düşüncesiyle Kubilay'ın vurulduğu yerin yanındaki garajlı binaya park ederek saklıyorlar. Bertin'in 'Canbay'ın geleceğini tahmin ettik, arabayı görür, tanır diye sakladık' dediği görülüyor. Bertin, stüdyoya giriyor ve 'Araba geldi' diye mesaj gönderiyor."
"AİLEMİZİN BAŞINA BU FELAKETİ GETİRDİLER"
Kubilay'ın Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Yalçın'la sık sık vakit geçirmesinden endişe duyduğunu anlatan baba Cemil Kundakçı, sözlerine şöyle devam etti:
"Oğlumun bu ortamdan uzaklaşmasını, alkol, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemek istedim. Bu nedenle Kars'a gönderdim. O da futbol hayatını orada sürdürdü. Bayram izninde üç günlüğüne İstanbul'a geldiğinde yine aynı çevreyle görüşmeye başladı. Oğlum onlara yardımcı olmak niyetiyle yanlarına gitti. Yani kısaca oğlumu her ne kadar bu çevreden uzak tutmaya çalışsam da onlar yine gelip ailemizin başına bu felaketi getirdiler."