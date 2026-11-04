Vefatının ardından ilk doğum günü! Kanbolat Görkem Arslan'ın eşinin o sözleri herkesi yürek yaktı
Şubat ayında geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, doğum gününde eşi Hicran Akın Arslan ve yakın dostları tarafından duygusal paylaşımlarla anıldı. Eşinin yaptığı video paylaşımı ve yürek yakan sözleri herkesi derinden etkiledi.
Poyraz Karayel, Tatar Ramazan, Karadayı ve Kuruluş Osman gibi Türk televizyon tarihinin pek çok önemli yapımında rol alan Kanbolat Görkem Arslan, geçtiğimiz şubat ayında vefat etmişti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan ünlü oyuncu, doğum gününde sevenleri ve ailesi tarafından unutulmadı.
"VARLIĞIN DAİMA HAYATIMI HAFİFLETTİ"
Hayatını kaybeden oyuncunun eşi Hicran Akın Arslan, eşinin doğum gününde duygusal bir paylaşıma imza attı.
Birlikte geçirdikleri mutlu günlere ait anlardan oluşan bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturan Arslan, "İyi ki doğdun sevgilim. Varlığın daima hayatımı hafifletti" sözleriyle eşine olan özlemini ve sevgisini dile getirdi.
CELİL NALÇAKAN VE DENİZ ÇAKIR'DAN VEFA DOLU PAYLAŞIMLAR
Kanbolat Görkem Arslan'ın uzun süre birlikte rol aldığı ve en yakın dostlarından biri olan Poyraz Karayel dizisindeki arkadaşı Celil Nalçakan da usta ismi doğum gününde unutmadı.
Arslan ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Nalçakan, duygularını şu satırlarla ifade etti:
"İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az. İçimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum."
Öte yandan oyuncu Deniz Çakır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğdun güzel arkadaşım" notuyla vefat eden dostuna olan sevgisini ve özlemini gösterdi.