Celil Nalçakan. CELİL NALÇAKAN VE DENİZ ÇAKIR'DAN VEFA DOLU PAYLAŞIMLAR Kanbolat Görkem Arslan'ın uzun süre birlikte rol aldığı ve en yakın dostlarından biri olan Poyraz Karayel dizisindeki arkadaşı Celil Nalçakan da usta ismi doğum gününde unutmadı.

Kanbolat Görkem Arslan ve Celil Nalçakan. Arslan ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Nalçakan, duygularını şu satırlarla ifade etti: "İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az. İçimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum."