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Cemre Baysel ile Beşiktaşlı Emirhan Topçu hakkında sürpriz aşk iddiası: Sosyal medyada karşılıklı takipleştiler

Ekranların sevilen oyuncularından Cemre Baysel'in adı, Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile anılmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe alan ikilinin bu hamlesi, magazin dünyasında "Yeni bir aşk mı filizleniyor?" sorularını beraberinde getirirken, gözler ikiliden gelecek açıklamalara çevrildi.

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Cemre Baysel ile Beşiktaşlı Emirhan Topçu hakkında sürpriz aşk iddiası: Sosyal medyada karşılıklı takipleştiler

Ekranların sevilen isimlerinden Cemre Baysel'in adı, bu kez yeşil sahaların dikkat çeken futbolcularından Emirhan Topçu ile anılmaya başladı.

İddiaya göre Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu, sosyal medya hesabından güzel oyuncu Cemre Baysel'i takibe aldı.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu sosyal medyada takipleşmeye başladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Cemre Baysel ile Emirhan Topçu sosyal medyada takipleşmeye başladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

YENİ BİR AŞK MI FİLİZLENİYOR?

Futbolcunun bu hamlesi çok geçmeden karşılık buldu.

Baysel'in de Topçu'yu takip etmeye başlaması, ikili arasında yeni bir aşkın filizlendiği yönündeki söylentileri beraberinde getirdi.

Cemre Baysel ile Beşiktaşlı Emirhan Topçu hakkında sürpriz aşk iddiası: Sosyal medyada karşılıklı takipleştiler-3

KARŞILIKLI TAKİP AŞK İDDİALARINI ALEVLENDİRDİ

Magazin dünyasında heyecan yaratan bu gelişmenin ardından gözler Cemre Baysel ile Emirhan Topçu'ya çevrildi.

İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerini takibe alması, hayranları arasında da merak konusu oldu. Karşılıklı takipleşmenin bir arkadaşlığın mı yoksa yeni bir ilişkinin mi işareti olduğu konuşulmaya başlandı.

Cemre Baysel ile Beşiktaşlı Emirhan Topçu hakkında sürpriz aşk iddiası: Sosyal medyada karşılıklı takipleştiler-4

GÖZLER İKİLİDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Kısa sürede gündem olan aşk iddialarına ilişkin Cemre Baysel ve Emirhan Topçu cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu ile milli futbolcunun sessizliğini koruması merakı artırırken, ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı şimdilik bilinmiyor.

Cemre Baysel ile Beşiktaşlı Emirhan Topçu hakkında sürpriz aşk iddiası: Sosyal medyada karşılıklı takipleştiler-5

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Emirhan Topçu, Türk futbolunun dikkat çeken savunma oyuncuları arasında yer alıyor.

Stoper mevkisinde görev yapan Topçu, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyiyor. Başarılı futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da görev alıyor.

Cemre Baysel ile Beşiktaşlı Emirhan Topçu hakkında sürpriz aşk iddiası: Sosyal medyada karşılıklı takipleştiler-6

CEMRE BAYSEL VE CEM BÖLÜKBAŞI İLİŞKİSİ

Cemre Baysel ile yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın ilişkisi Haziran 2026'da resmen sona erdi.

İkilinin aşkı 2025 yılının sonlarında gündeme gelmiş, Ocak 2026'da ilişkilerini doğrulamışlardı. Ancak Nisan 2026'da sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silmeleri ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Cemre Baysel ile Beşiktaşlı Emirhan Topçu hakkında sürpriz aşk iddiası: Sosyal medyada karşılıklı takipleştiler-7

AYRILIKLA İLGİLİ SORULARA YANIT VERDİ

Cemre Baysel, Haziran 2026'da Nişantaşı'nda basın mensuplarının ayrılıkla ilgili sorusuna "Bitti" yanıtını vererek ilişkilerinin sona erdiğini doğruladı.

Baysel'in şimdi Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddiaları ise eski ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Ancak Baysel ve Topçu arasında bir birliktelik olduğu henüz doğrulanmadı.

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