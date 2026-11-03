Ekranların sevilen isimlerinden Cemre Baysel 'in adı, bu kez yeşil sahaların dikkat çeken futbolcularından Emirhan Topçu ile anılmaya başladı.

KARŞILIKLI TAKİP AŞK İDDİALARINI ALEVLENDİRDİ

Magazin dünyasında heyecan yaratan bu gelişmenin ardından gözler Cemre Baysel ile Emirhan Topçu'ya çevrildi.

İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerini takibe alması, hayranları arasında da merak konusu oldu. Karşılıklı takipleşmenin bir arkadaşlığın mı yoksa yeni bir ilişkinin mi işareti olduğu konuşulmaya başlandı.