31 KONUTLUK BÖLGE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDEN ETKİLENDİ Yetkililer, tehlikeli koşullar nedeniyle 7 konutu kullanıma kapatırken, acil durum araçlarının güvenli ulaşım sağlayamaması nedeniyle 24 konutu daha riskli olarak işaretledi. Böylece Nicolas Cage'in malikanesinin de bulunduğu toplam 31 konutluk bölge güvenlik önlemlerinden etkilendi.

BİR SÜREDİR OTELLERDE KONAKLIYOR Yaşadığı olayın ardından Los Angeles Comic Con etkinliğine katılan Nicolas Cage, 31 Ekim'de hayranlarının karşısına çıktı. Cadılar Bayramı planları sorulan ünlü oyuncu, Malibu'daki evinde yaşanan hasar nedeniyle bir süredir otellerde konakladığını açıkladı.

"ŞU ANDA BİRAZ EVSİZİM" Cage, "Şu anda biraz evsizim. Malibu'daki evimde bir şeyler oldu, bu yüzden bir süredir otellerde kalıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü yıldızın milyonlarca dolarlık malikanesini kullanamaması, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

BİR DÖNEM 15 EVİ VARDI Hollywood'un en sıra dışı isimlerinden biri olarak tanınan Nicolas Cage, geçmişte yaptığı milyonlarca dolarlık harcamalarla da sık sık gündeme gelmişti. Bir dönem 15 farklı konuta sahip olduğu belirtilen oyuncunun gayrimenkul yatırımları arasında Kaliforniya'daki lüks sahil evleri, New Orleans'taki tarihi bir malikane ve Avrupa'daki iki şato da bulunuyordu.