Bir dönem 15 evi olan Nicolas Cage otellere kaldı! Malibu'daki felaket sonrası ünlü oyuncudan acı itiraf
Hollywood'un dünyaca ünlü aktörü Nicolas Cage, Malibu'da 2024 yılında 10,5 milyon dolara satın aldığı okyanus manzaralı lüks malikanesini terk etmek zorunda kaldı. Kıyı erozyonu nedeniyle evinin önünde 9 metrelik dev bir çukur oluşan 62 yaşındaki oyuncu, "Şu anda biraz evsizim, otellerde konaklıyorum" sözleriyle yaşadığı talihsizliği anlattı.
Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage'in ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu kentindeki lüks malikanesi, kıyı şeridinde yaşanan şiddetli hava olaylarından etkilendi.
GARAJ GİRİŞİNDE DEV BİR ÇUKUR MEYDANA GELDİ
Eylül ayında Güney Kaliforniya kıyılarında etkili olan yüksek dalgalar ve su baskınlarının ardından, Cage'in evinin garaj girişinde dev bir çukur meydana geldi.
Kıyı erozyonuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen çökme nedeniyle malikanenin araç yolu ve terasının bir bölümü zarar gördü. Çukurun sahile kadar uzandığı belirtilirken, bölgede geçici bir doğal gaz sızıntısı da yaşandı.
9 METREYİ BULAN DEV ÇUKUR PANİĞE NEDEN OLDU
Los Angeles Times'ın aktardığı bilgilere göre, çukurun yaklaşık 7,6 metre derinliğinde, 9 metre genişliğinde ve 18 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.
Malibu Belediyesi, 8 Eylül'de yayımladığı acil durum bildirisinde çöküntünün çevredeki evler ve bölge sakinleri için ciddi tehlike oluşturduğunu duyurdu.
31 KONUTLUK BÖLGE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDEN ETKİLENDİ
Yetkililer, tehlikeli koşullar nedeniyle 7 konutu kullanıma kapatırken, acil durum araçlarının güvenli ulaşım sağlayamaması nedeniyle 24 konutu daha riskli olarak işaretledi.
Böylece Nicolas Cage'in malikanesinin de bulunduğu toplam 31 konutluk bölge güvenlik önlemlerinden etkilendi.
BİR SÜREDİR OTELLERDE KONAKLIYOR
Yaşadığı olayın ardından Los Angeles Comic Con etkinliğine katılan Nicolas Cage, 31 Ekim'de hayranlarının karşısına çıktı.
Cadılar Bayramı planları sorulan ünlü oyuncu, Malibu'daki evinde yaşanan hasar nedeniyle bir süredir otellerde konakladığını açıkladı.
"ŞU ANDA BİRAZ EVSİZİM"
Cage, "Şu anda biraz evsizim. Malibu'daki evimde bir şeyler oldu, bu yüzden bir süredir otellerde kalıyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü yıldızın milyonlarca dolarlık malikanesini kullanamaması, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
BİR DÖNEM 15 EVİ VARDI
Hollywood'un en sıra dışı isimlerinden biri olarak tanınan Nicolas Cage, geçmişte yaptığı milyonlarca dolarlık harcamalarla da sık sık gündeme gelmişti.
Bir dönem 15 farklı konuta sahip olduğu belirtilen oyuncunun gayrimenkul yatırımları arasında Kaliforniya'daki lüks sahil evleri, New Orleans'taki tarihi bir malikane ve Avrupa'daki iki şato da bulunuyordu.
MİLYONLARCA DOLARA ÖZEL BİR ADA SATIN ALDI
Cage, 2006 yılında Bahamalar'da milyonlarca dolara özel bir ada satın almış, koleksiyonlarına yaptığı yüksek harcamalarla da dikkat çekmişti.
Servetinin 2000'li yılların başında yaklaşık 150 milyon sterline ulaştığı öne sürülen ünlü oyuncu, bugün ise Malibu'daki evinde yaşanan hasar nedeniyle geçici olarak otellerde konaklıyor.