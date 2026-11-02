Killa Hakan yoğun bakımda! Sevenlerini endişelendiren haberin ardından uyarı
Rap müziğin sevilen ismi Killa Hakan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, gelişmeyi doğrulayarak sağlık durumuna ilişkin yalnızca teyitli bilgilerin paylaşılması gerektiğini belirtti.
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Türkçe rap müziğinin sevilen isimlerinden Killa Hakan'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi.
Sağlık sorunu yaşayan ünlü rapçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Killa Hakan'ın yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.
Sarıdere, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yalnızca doğrulanmış bilgilerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak kamuoyunda yayılan teyitsiz haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Magazin