UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Killa Hakan yoğun bakımda! Sevenlerini endişelendiren haberin ardından uyarı

Rap müziğin sevilen ismi Killa Hakan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, gelişmeyi doğrulayarak sağlık durumuna ilişkin yalnızca teyitli bilgilerin paylaşılması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Killa Hakan yoğun bakımda! Sevenlerini endişelendiren haberin ardından uyarı

Türkçe rap müziğinin sevilen isimlerinden Killa Hakan'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi.

Sağlık sorunu yaşayan ünlü rapçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Killa Hakan. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Killa Hakan. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Killa Hakan'ın yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.

Sarıdere, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yalnızca doğrulanmış bilgilerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak kamuoyunda yayılan teyitsiz haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut'tan şaşırtan miras ve vasiyet açıklaması: "Yazmama gerek yok"
SONRAKİ HABER

Hakkı Bulut'tan şaşırtan vasiyet açıklaması
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler