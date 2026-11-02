POLİS OLAYI DOĞRULADI Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) da yaşanan kazayı doğruladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin silah sesi ihbarı üzerine olay yerine sevk edildiği, yapılan incelemelerde silahın kazara ateş aldığının belirlendiği açıklandı.

Yetkililer, Mann'ın kendisine zarar verme amacı taşımadığını, olayın atış eğitimi sırasında meydana gelen bir kaza olduğunu bildirdi. Ünlü yönetmenin hastaneye kaldırıldığında sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

HOLLYWOOD'UN EFSANE YÖNETMENLERİNDEN Sinema kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan Michael Mann, özellikle suç ve gerilim türündeki yapımlarıyla Hollywood'un önde gelen yönetmenleri arasında yer alıyor.