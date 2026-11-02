Efsane yönetmen Michael Mann atış poligonunda kendini bacağından vurdu: Temsilcisi ve polisten ilk açıklama geldi
"Heat", "Collateral" ve "Miami Vice" gibi sinema dünyasının kült yapımlarına imza atan 83 yaşındaki ABD'li yönetmen Michael Mann, Los Angeles'taki bir atış poligonunda silah kazası geçirdi. Silahını kılıfına yerleştirmeye çalışırken kazara ateş alması sonucu bacağından vurulan usta isim, kaldırıldığı hastaneden yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
"Heat", "Collateral" ve "Miami Vice" gibi unutulmaz yapımlara imza atan ABD'li yönetmen Michael Mann, silah kazası geçirdi.
31 Ekim Cumartesi günü Los Angeles'taki bir atış poligonunda meydana gelen olayda, deneyimli yönetmen yanlışlıkla kendini bacağından vurdu.
SİLAHINI KILIFINA KOYARKEN KAZA YAŞADI
TMZ'nin haberine göre olay, yerel saatle 16.00 sıralarında The Range LA adlı atış poligonunda meydana geldi. Uzun yıllardır atıcılıkla ilgilenen Mann, hedef atışı yaptığı sırada silahını kılıfına yerleştirmeye çalışırken silah kazara ateş aldı.
Bacağından yaralanan ünlü yönetmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Yaşanan kazanın ardından Michael Mann'ın temsilcisi, ünlü yönetmenin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Temsilci, "Cumartesi günü bir atış poligonunda, kılıfında bulunan silahın kazara ateş alması sonucu film yönetmeni Michael Mann yüzeysel şekilde yaralandı. Tedavisi yapıldı ve taburcu ediliyor" ifadelerini kullandı.
Yaralanmanın hafif olduğu ve yönetmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
POLİS OLAYI DOĞRULADI
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) da yaşanan kazayı doğruladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin silah sesi ihbarı üzerine olay yerine sevk edildiği, yapılan incelemelerde silahın kazara ateş aldığının belirlendiği açıklandı.
Yetkililer, Mann'ın kendisine zarar verme amacı taşımadığını, olayın atış eğitimi sırasında meydana gelen bir kaza olduğunu bildirdi. Ünlü yönetmenin hastaneye kaldırıldığında sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.
HOLLYWOOD'UN EFSANE YÖNETMENLERİNDEN
Sinema kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan Michael Mann, özellikle suç ve gerilim türündeki yapımlarıyla Hollywood'un önde gelen yönetmenleri arasında yer alıyor.
Al Pacino ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı 1995 yapımı "Heat" filmiyle geniş kitlelere ulaşan Mann, "The Last of the Mohicans", "The Insider", "Collateral", "Public Enemies" ve "Miami Vice" gibi başarılı yapımlara da imza attı.
Son olarak 2023 yılında Adam Driver'ın başrolünde yer aldığı "Ferrari" filmini yöneten 83 yaşındaki sinemacı, "Heat" filminin devam projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.