Dünyaca ünlü model Lara Stone meme kanserine yakalandığını duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HASTALIĞINI ERKEN EVREDE ÖĞRENDİ

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın son gününde sessizliğini bozan ünlü model, hastalığını erken evrede öğrendiği için minnettar olduğunu söyledi.

Stone, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Resmi olarak hâlâ Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda olduğumuz için, yakın zamanda bana meme kanseri teşhisi konulduğunu ve şu anda tedavi gördüğümü paylaşmak istedim. Bu elbette benim için büyük bir şok oldu. Ancak hastalığın erken fark edilmiş olmasından dolayı çok minnettarım."