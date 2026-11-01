Dünyaca ünlü model Lara Stone'dan kahreden haber! Meme kanserine yakalandığını duyuran ünlü isimden acı itiraf
Moda dünyasının en tanınmış Hollandalı yüzlerinden Lara Stone, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın son gününde şoke eden bir açıklama yaptı. Yakın zamanda meme kanseri teşhisi aldığını ve tedavi gördüğünü duyuran 2 çocuk annesi süpermodel, hastalığın erken evrede fark edilmiş olmasından dolayı minnettar olduğunu söyledi.
Moda dünyasının en tanınmış isimlerinden Lara Stone, 31 Ekim 2026'da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla meme kanseri teşhisi aldığını duyurdu.
HASTALIĞINI ERKEN EVREDE ÖĞRENDİ
Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın son gününde sessizliğini bozan ünlü model, hastalığını erken evrede öğrendiği için minnettar olduğunu söyledi.
Stone, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Resmi olarak hâlâ Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda olduğumuz için, yakın zamanda bana meme kanseri teşhisi konulduğunu ve şu anda tedavi gördüğümü paylaşmak istedim. Bu elbette benim için büyük bir şok oldu. Ancak hastalığın erken fark edilmiş olmasından dolayı çok minnettarım."
"BİR KİŞİNİN BİLE HAYATINI KURTARABİLİR"
Özel hayatını sosyal medyada gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Stone, hastalığını açıklama nedeninin diğer kadınlarda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.
Takipçilerine meme kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunan iki çocuk annesi model, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özel hayatımı internette çok sık paylaşmam. Ancak bu paylaşımım yalnızca bir kişinin bile göğüslerini kontrol etmesini ya da sürekli ertelediği doktor randevusunu almasını sağlarsa, bunu paylaşmaya değer."
"DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN"
Paylaşımına "Göğüslerinizi kontrol edin, bir hayat kurtarabilir" mesajının yer aldığı bir görsel de ekleyen Stone, "Lütfen vücudunuzdaki değişiklikleri görmezden gelmeyin" sözleriyle takipçilerini uyardı.
Ünlü model, kanser teşhisini tam olarak ne zaman aldığını, hastalığının evresini ve gördüğü tedavinin ayrıntılarını ise açıklamadı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI
Stone'un sağlık durumunu açıklamasının ardından moda dünyasından çok sayıda ünlü isim destek mesajları paylaştı.
Victoria's Secret modeli Lily Aldridge, "Sana sevgilerimi ve şifa dualarımı gönderiyorum" yorumunu yaptı.
Ünlü model Karen Elson ise "Lara, sana kucak dolusu sevgi ve güç gönderiyorum. Yanındayız" sözleriyle arkadaşına destek oldu.
İngiliz model Laura Bailey de "Sevgilerimi gönderiyorum" mesajını paylaştı.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Lara Stone'un özel hayatı da yıllar boyunca magazin gündeminde yer aldı.
Ünlü model, İngiliz komedyen ve sunucu David Walliams ile Eylül 2009'da aşk yaşamaya başladı. Ocak 2010'da nişanlanan çift, aynı yılın mayıs ayında Londra'daki ünlü Claridge's Oteli'nde dünyaevine girdi.
Çiftin Alfred adını verdikleri oğulları Mayıs 2013'te dünyaya geldi. Ancak evlilikleri uzun sürmedi. Stone ve Walliams, 2015 yılında yollarını ayırdı.
Ayrılığın ardından oğullarının bakımını birlikte üstlenen eski eşler, özel hayatlarına ilişkin açıklamalardan büyük ölçüde uzak durdu.
Stone, 2019 yılında verdiği bir röportajda boşanma sürecinin zorluğunu, "Bazen birbirinden çok farklı insanlar bir arada olabilir ama bu sonsuza kadar sürmeyebilir. Boşanmak korkunç bir şey" sözleriyle anlatmıştı.
AŞKI YENİDEN BULDU
David Walliams ile evliliğinin sona ermesinin ardından Stone, 2018 yılında Tinder üzerinden tanıştığı İngiliz gayrimenkul geliştiricisi David Grievson ile yeni bir ilişkiye başladı.
2020 yılında nişanlanan çift, Temmuz 2021'de evlendi. Stone, Temmuz 2023'te Bob adını verdikleri oğlunu dünyaya getirerek ikinci kez anne oldu.
MODA DÜNYASININ EN ÜNLÜ YÜZLERİNDEN
20 yılı aşkın süredir modellik yapan Lara Stone, kariyeri boyunca dünyanın en prestijli moda evleriyle çalıştı.
Vogue dergisinin kapağında yer alan Hollandalı model; Chanel, Prada, Fendi, Versace, Louis Vuitton ve Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markaların kampanyalarında boy gösterdi.
Şimdi ise kariyerinden çok sağlığına odaklanan Stone, yaşadığı zorlu süreci paylaşarak kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.