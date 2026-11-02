Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy aşk mı yaşıyor? O iki detay ele verdi
Oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren genç yıldız Meltem Akçöl ile Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Semih Kılıçsoy hakkında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan aynı hırka detayı ve Akçöl'ün bilekliğindeki "S" harfi, ikili arasında yakınlaşma olduğu yönündeki söylentileri alevlendirdi.
Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Meltem Akçöl, rol aldığı yapımların yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Oyunculuk kariyerindeki yükselişiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akçöl, bu kez özel hayatına ilişkin ortaya atılan sürpriz bir iddiayla gündeme geldi.
BAZI AYRINTILAR TAKİPÇİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Güzel oyuncunun, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin sosyal medya paylaşımlarında fark edilen bazı ayrıntılar ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
AYNI HIRKAYI GİYDİLER
Gossippasta adlı magazin sayfasının gündeme taşıdığı iddiaya göre Meltem Akçöl ve Semih Kılıçsoy'un sosyal medya paylaşımlarında aynı hırkayla görüntülenmesi aşk söylentilerini beraberinde getirdi.
Akçöl'ün üzerinde "A" harfi bulunan siyah-kırmızı hırkasının aynısını genç futbolcunun da giymesi, ikili arasında yakınlaşma olduğu yönünde yorumlandı.
BİLEĞİNDEKİ HARF MERAK UYANDIRDI
Aşk iddialarını gündeme taşıyan tek ayrıntı ise ortak kıyafet olmadı.
Meltem Akçöl'ün bilekliğinde yer alan "S" harfi de dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.
Söz konusu harfin Semih Kılıçsoy'un isminin baş harfiyle aynı olması, ikilinin birlikte olduğu yönündeki söylentileri artırdı.
İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Ancak ne Meltem Akçöl ne de Semih Kılıçsoy, ortaya atılan aşk iddiasına ilişkin henüz bir açıklamada bulundu.
Sosyal medyada merak konusu olan ikilinin gerçekten aşk yaşayıp yaşamadığı ise şimdilik bilinmiyor.
SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?
15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Kılıçsoy, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği dikkat çeken genç yetenekler arasında yer alıyor.
Futbola Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy altyapılarında başlayan Kılıçsoy, 2016 yılında Beşiktaş altyapısına katıldı. Genç yaşta sergilediği başarılı performansla dikkat çeken futbolcu, 2023 yılında profesyonel kariyerine adım attı.
BİR SEZONDA 10 GOLE ULAŞAN EN GENÇ İKİNCİ FUTBOLCU
2023-2024 sezonunda Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Kılıçsoy, Beşiktaş tarihinde bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci futbolcu oldu.
Aynı sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, 2024 yılında Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosuna da seçildi.
Ağustos 2025'te İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Kılıçsoy, 2025-2026 sezonunun ardından Beşiktaş'a geri döndü.
21 yaşındaki futbolcu, kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürüyor.