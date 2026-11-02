Söz konusu harfin Semih Kılıçsoy'un isminin baş harfiyle aynı olması, ikilinin birlikte olduğu yönündeki söylentileri artırdı.

Aşk iddialarını gündeme taşıyan tek ayrıntı ise ortak kıyafet olmadı.

İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ancak ne Meltem Akçöl ne de Semih Kılıçsoy, ortaya atılan aşk iddiasına ilişkin henüz bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyada merak konusu olan ikilinin gerçekten aşk yaşayıp yaşamadığı ise şimdilik bilinmiyor.